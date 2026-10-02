Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

A Lanciano riapre il Velodromo 'Alessandro Fantini' per lâ€™attivitÃ  su pista

Dopo 5 anni di chiusura patto di collaborazione con il Comune e gestione a cura dell'Asd Moreno Di Biase

redazione
Sport
Condividi su:

Dopo cinque anni di chiusura, il Velodromo â€˜Alessandro Fantiniâ€™ a Lanciano torna finalmente a vivere e lo fa con una nuova prospettiva, grazie al lavoro dellâ€™Amministrazione comunale, allâ€™impegno del consigliere comunale Giuseppe Luciani e alla collaborazione con lâ€™Asd Moreno Di Biase, che ha sottoscritto con il Comune un patto di collaborazione della durata di nove anni.

La riapertura del Velodromo rappresenta un passaggio importante per tutto il territorio: un impianto rimasto inutilizzato per troppo tempo viene nuovamente restituito allo sport.

"La scuola di ciclismo dell'ex professionista lancianese Moreno Di Biase e la moglie Moira Di Pasquale (presidente) - si legge in una nota - ha scelto di assumersi la responsabilitÃ  della gestione e della valorizzazione del Velodromo con l'obiettivo di far pedalare i ragazzi della scuola di ciclismo in sicurezza.

Il patto di collaborazione,  non rappresenta soltanto un atto amministrativo, ma una precisa volontÃ  di investire sul futuro dellâ€™impianto, garantendone continuitÃ , cura e progettualitÃ . L' obiettivo comune Ã¨ di promuovere la cultura dello sport, avvicinare nuovi ragazzi al ciclismo e dare continuitÃ  a un progetto inclusivo che guarda al lungo periodo.

Lâ€™Asd Moreno Di Biase Ã¨ pronta a raccogliere questa sfida e a costruire, insieme alla cittÃ , i prossimi nove anni di sport, passione e partecipazione".

 


 

Condividi su:

Seguici su Facebook