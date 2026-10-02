Gruppo Abruzzo dellâ€™Associazione Italiana Giovani per lâ€™Unesco, selezione aperta per nuovi soci

Dopo un percorso fatto di incontri, progetti e relazioni costruite sul territorio, il Gruppo Abruzzo dellâ€™Associazione Italiana Giovani per lâ€™UNESCO (AIGU) Ã¨ oggi una realtÃ consolidata, che continua a crescere grazie allâ€™impegno di chi ha scelto di esserci. Ãˆ proprio da questa esperienza condivisa che nasce la nuova call: non soltanto un invito ad aderire, ma una selezione rivolta a giovani pronti a vivere attivamente il gruppo, a mettersi in gioco e a portare idee, competenze e nuove energie al servizio delle comunitÃ abruzzesi.

AIGU Ã¨ unâ€™associazione nazionale di giovani under 35 impegnati nella promozione dei valori UNESCO attraverso cultura, educazione, sostenibilitÃ e partecipazione. Con gruppi diffusi in tutta Italia, favorisce lâ€™incontro tra nuove generazioni, istituzioni e comunitÃ locali, trasformando idee e competenze in iniziative concrete.

Il Gruppo Abruzzo, coordinato dalla referente regionale Federica Vennitti, apre una nuova fase del proprio percorso e intende selezionare persone motivate, disponibili a partecipare con continuitÃ e a contribuire concretamente alla vita associativa. Non cerchiamo soltanto nuovi nomi, ma persone desiderose di costruire insieme: ascoltare il territorio, proporre iniziative, collaborare con scuole, universitÃ , enti culturali, associazioni e istituzioni e trasformare i valori UNESCO in progetti condivisi. La selezione vuole rafforzare una comunitÃ regionale giÃ attiva, valorizzando sensibilitÃ , esperienze e competenze diverse.

La call nazionale Fall 2026 Ã¨ giÃ aperta e si chiuderÃ venerdÃ¬ 30 ottobre 2026 alle ore 12.00. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 34 anni, cittadini italiani o di altri Stati membri delle Nazioni Unite. Per partecipare alla selezione del Gruppo Abruzzo occorre inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale allâ€™indirizzo abruzzo@aiguofficial.it, indicando nellâ€™oggetto Â«FALL 2026_CANDIDATURA ABRUZZOÂ». Non Ã¨ previsto un bando cartaceo da compilare: requisiti, modalitÃ e aggiornamenti sono disponibili nella sezione Â«MembershipÂ» del sito ufficiale AIGU:

https://aiguofficial.it/membership/

Le persone selezionate saranno contattate via email dalla rappresentanza regionale per un incontro conoscitivo; lâ€™esito degli incontri sarÃ comunicato entro il 1Â° novembre 2026. Lâ€™attivitÃ associativa Ã¨ volontaria e non retribuita. Lâ€™adesione per il 2027 sarÃ perfezionata, dopo la conferma, con il pagamento della quota associativa tra il 1Â° e il 15 gennaio 2027, secondo le modalitÃ comunicate dallâ€™Associazione. Per ogni dettaglio e aggiornamento si rimanda alla pagina Membership. Per informazioni sulla call, collaborazioni e attivitÃ regionali Ã¨ possibile scrivere alla mail ufficiale:

abruzzo@aiguofficial.it