Sara Mori, giovane di prospettiva per l'Altino Volley

L’Altino Volley comunica l’arrivo di Sara Mori, centrale classe 2008, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione sportiva nel campionato di Serie A2 femminile.

Proveniente dal Volleyrò Casal de’ Pazzi, realtà di riferimento nella formazione di giovani atlete, Mori è un profilo di prospettiva che porta al roster rossoblù fisicità, entusiasmo e importanti margini di crescita. Il suo arrivo rappresenta un nuovo tassello nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato.

Nel percorso con il Volleyrò, Sara ha avuto modo di crescere in un contesto tecnico di alto livello, confrontandosi con campionati giovanili e nazionali e proseguendo il proprio processo di maturazione pallavolistica. Una formazione importante, che le ha permesso di lavorare con continuità e di prepararsi a una nuova sfida nel campionato di Serie A2.

Giovane, determinata e pronta a mettersi a disposizione del gruppo, Mori arriva in rossoblù con la volontà di continuare a crescere e dare il proprio contributo alla squadra. La società ha individuato in lei un’atleta di prospettiva, capace di inserirsi nel nuovo progetto tecnico con entusiasmo e voglia di lavorare.

Queste le prime parole di Sara Mori da nuova giocatrice rossoblù: “Sono molto felice di iniziare questa avventura con Altino Volley. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e iniziare gli allenamenti, per lavorare, crescere e dare il massimo ogni giorno. Sarà una bella stagione e sono pronta a contribuire agli obiettivi della squadra!”