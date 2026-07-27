Bucchianico Musica Mundi Festival: quattro giorni di musica, formazione e dialogo tra culture

Quattro giorni con otto concerti, tre conferenze, una mostra fotografica e un laboratorio di formazione nel dialogo interculturale per trasformare Bucchianico in un punto di riferimento della musica d'arte e della crescita dei giovani talenti. Dal 30 luglio al 2 agosto debutta il Bucchianico Musica Mundi Festival, progetto culturale promosso dall'Associazione Culturale Eventi Oggi APS, con la direzione artistica di Mimmo Malandra e la direzione musicale di Luciano Bellini.

Il Festival nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale del borgo attraverso un programma che intreccia concerti, approfondimenti culturali e attività formative. Spiritualità e intercultura sono i due temi che attraversano l'intera manifestazione, pensata per favorire il dialogo tra linguaggi musicali diversi e l'incontro tra giovani musicisti e artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi in Consiglio regionale a Pescara, erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario il sindaco di Bucchianico, Renzo Di Lizio, il M° Mimmo Malandra direttore artistico, il M° Luciano Bellini, direttore musicale, il presidente della Fondazione “Rete Lirica delle Marche” Francesco Ciabattoni, il presidente dell’associazione di promozione sociale “Eventi oggi”, Gerio Costantini, il presidente regionale di “FEDERCORI” Armando Frittella e il presidente della Proloco di Bucchianico Gianluca Di Pasquale.

«Un'iniziativa dall'alto valore culturale che unisce musica, formazione e valorizzazione del territorio - ha detto D’Amario- . Eventi di questo calibro rappresentano attrattori di qualità capaci di far scoprire le ricchezze dei nostri centri storici e delle aree interne. Bucchianico offre uno scenario splendido per un progetto che punta sui giovani e sull'eccellenza: come Regione Abruzzo siamo convinti che questa sia la strada giusta per far crescere il festival e l'attrattività del nostro patrimonio».

Accanto alla programmazione artistica, il cuore del progetto è rappresentato dal laboratorio di musica d'insieme, che per quattro giorni coinvolgerà giovani strumentisti in un percorso orchestrale diretto dal maestro Rocco Masci, con il coordinamento generale del maestro Mimmo Malandra. Il laboratorio culminerà con la nascita del GEMM – Giovane Ensemble Musica Mundi, formazione ideata per offrire opportunità di crescita artistica e inclusione sociale anche a ragazzi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

«Abbiamo immaginato un festival che mettesse al centro la qualità artistica, la formazione dei giovani e il dialogo tra culture diverse - sottolinea l'organizzatore e direttore artistico Mimmo Malandra -. Bucchianico diventerà per quattro giorni un luogo di incontro tra grandi interpreti e nuovi talenti, con un programma capace di coniugare musica, spiritualità e valorizzazione del territorio».

Il Festival si aprirà mercoledì 30 luglio con l'avvio delle attività formative e, alle 17.30, con la conferenza di Monsignor Marco Frisina alla biblioteca comunale sul tema "Spiritualità nella musica". Alle 21.30, nel chiostro comunale, il concerto inaugurale "Cantico delle Creature", dedicato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, vedrà protagonisti il Settimino d'archi GEA – Giovane Ensemble d'Abruzzo, il Coro Puccini diretto dal maestro Loris Medoro, i solisti Mimmo Malandra, Wu Jingyi e Luciano Bellini, il tutto diretto dal maestro Luciano Bellini.

L'appuntamento sarà impreziosito dalla prima esecuzione assoluta di una nuova ed esclusiva versione di una composizione dedicata al Festival da Monsignor Marco Frisina, preceduta dall'esibizione di un ensemble di sei arpe della scuola media a indirizzo musicale "Teofilo Patini" dell'Aquila.

Giovedì 31 luglio proseguiranno le attività del laboratorio orchestrale, mentre alle 17.30 il maestro Luciano Bellini terrà una conferenza dedicata alle contaminazioni tra musica colta e tradizione popolare. In serata, alle 21.30, il chiostro comunale ospiterà "Musica senza Frontiere", progetto ideato e diretto dallo stesso Bellini che unirà strumenti classici e sonorità popolari in un percorso musicale tra culture e tradizioni. In apertura si esibirà il Trio MiBe del Liceo Musicale Misticoni-Bellisario di Pescara.

Venerdì 1° agosto, alle 17.30, sarà la volta dell'incontro con il maestro Angelo Valori, dedicata alla forma canzone al giorno d’oggi. Alle 21.30, in Piazza San Camillo de Lellis, il maestro dirigerà la Medit Orchestra nel concerto "Movies & Strings", un viaggio tra le più celebri musiche del cinema internazionale.

La giornata conclusiva, sabato 2 agosto, si aprirà alle 17:30 nella chiesa di San Michele Arcangelo con il concerto finale degli allievi del laboratorio di musica d'insieme e la presentazione ufficiale del GEMM – Giovane Ensemble Musica Mundi, insieme al Coro Puccini. Alle 19:00, nella sala concerti dell'associazione musicale Michele Aldemario Curti, spazio alla musica da camera con il Trio Khachaturian, in collaborazione con il Festival Accordi musicali 2026 e con l’Associazione Aldemario Curti. Gran finale alle 21.30, in piazza San Camillo de Lellis, con Peppe Servillo, protagonista dello spettacolo "Scétate!", accompagnato dai solisti dell'Abruzzo Ensemble e dal chitarrista Cristiano Califano, un progetto inedito in prima assoluta, realizzato per il Bucchianico Musica Mundi Festival e prodotto da Melos International di Dante Mariti

Per tutta la durata della manifestazione, dal 30 luglio al 2 agosto, il chiostro comunale ospiterà la mostra fotografica "Sinfonia Naturale" della giovane fotografa Giorgia Cinelli, selezionata per l'evento internazionale ImageNation Paris 2025.

Il Bucchianico Musica Mundi Festival si propone così come un progetto capace di coniugare eccellenza artistica, formazione, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, facendo della musica un linguaggio universale di incontro, crescita e dialogo tra culture e tra generazioni diverse, nella speranza di un mondo migliore.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Renzo Di Lizio – sindaco di Bucchianico

«Bucchianico è un territorio particolarmente adatto ad accogliere eventi culturali, anche per la sua profonda tradizione religiosa. Il connubio tra arte, spiritualità e valorizzazione del territorio ci è sembrato fin dall’inizio una scelta vincente. Per questo, insieme al direttore artistico Mimmo Malandra, abbiamo deciso di scommettere su questa manifestazione, che consideriamo l’avvio di un percorso da consolidare e portare avanti negli anni. Bucchianico dispone inoltre di una piazza che si presta molto bene a ospitare appuntamenti di questo genere. Ci sono dunque tutti gli elementi perché questa prima edizione possa avere successo e diventare un appuntamento stabile, capace di crescere nel tempo e di offrire nuove soddisfazioni alla comunità e al territorio».

Francesco Ciabattoni - presidente della Fondazione “Rete Lirica delle Marche”

«Abbiamo concesso con convinzione il patrocinio a questa iniziativa, perché si inserisce perfettamente nello spirito e nelle finalità della Rete Lirica delle Marche. Una formula capace di promuovere sul territorio la produzione e la diffusione di opere, arte e cultura. Riteniamo fondamentale costruire una rete sempre più solida e condivisa, nella quale la cultura continui a essere la vera protagonista».

Luciano Bellini – direttore musicale del Bucchianico Musica Mundi Festival

«L’obiettivo che ci siamo posto con Mimmo Malandra era quello di creare un evento capace di unire tre elementi fondamentali: esecuzioni musicali di alto livello, una particolare attenzione alla formazione dei giovani e un approccio culturale più ampio, in grado di valorizzare la musica come strumento di crescita, conoscenza e condivisione».

Gerio Costantini - presidente dell’associazione di promozione sociale “Eventi oggi”

«C’è sempre più bisogno di cultura e di arte. La musica, in particolare, non è soltanto intrattenimento o studio di una disciplina, ma rappresenta una forza morale e educativa capace di armonizzare il nostro spirito. Per questo abbiamo bisogno della musica e dell’arte: perché possono aiutarci a crescere, a migliorare noi stessi e, attraverso di noi, il mondo».

Armando Frittella - presidente regionale di “FEDERCORI”

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo evento, che riteniamo un’iniziativa di straordinario valore artistico, culturale e promozionale. La nostra attività è da sempre orientata alla valorizzazione della coralità internazionale. Sono fermamente convinto che Bucchianico Musica Mundi Festival possieda tutte le caratteristiche per consolidarsi negli anni e diventare un appuntamento musicale di riferimento, capace di coniugare qualità artistica, valore culturale e promozione del territorio».

Gianluca Di Pasquale - presidente della Proloco di Bucchianico

«La nostra Pro Loco ha come missione la promozione e la valorizzazione del territorio e, per questo, accogliamo con grande entusiasmo un evento organizzato da un’associazione impegnata nella diffusione della cultura. La presenza di un direttore artistico come il maestro Mimmo Malandra, profondo conoscitore del luogo, contribuirà certamente a dare ulteriore visibilità al paese e a inserirlo in un contesto culturale di grande qualità».