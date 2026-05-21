“Oltre ogni limite”, associazioni, istituzioni e sport insieme per abbattere le barriere della disabilità

Associazioni, società sportive, istituzioni, club e realtà del territorio uniscono le forze per dare vita a “Oltre ogni limite”, progetto dedicato all’inclusione e alla valorizzazione dello sport paralimpico presentato nella sede della Regione Abruzzo a Pescara.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: trasformare il concetto di limite in una possibilità di crescita sociale, culturale e sportiva. Il progetto vuole infatti affrontare il tema della disabilità non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche attraverso il confronto sui limiti fisici, sociali e territoriali che ancora oggi condizionano la piena inclusione di tanti.

Il percorso punta ad abbattere barriere architettoniche e culturali, promuovere accessibilità, contrastare discriminazioni e bullismo e costruire una rete stabile tra associazioni, enti e comunità locali. Lo sport paralimpico diventa così linguaggio universale di inclusione, resilienza e partecipazione.

Tra gli sport protagonisti sitting volley, calcio paralimpico, atletica, apnea sportiva, running e triathlon, pallavolo. Il percorso, già iniziato e che andrà avanti per mesi, culminerà nei Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta Finp in programma il 28 e 29 novembre 2026 al Lanciano Sport Center.

Alla presentazione del progetto sono intervenuti l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri; Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center; Filippo Paolini, sindaco di Lanciano; Elvia Rega, delegata FINP Abruzzo; Ilenia Colanero, campionessa paralimpica di apnea e nuoto pinnato; Barbara Rosati, presidente Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi e Roberta Rosati della ASD Nuova Atletica Lanciano. E, ancora, Alberto Amoroso, presidente Rotary Atessa Media Val di Sangro; Cinzia Amoroso, assessore alle Politiche sociali del Comune di Lanciano e rappresentante Panathlon Club Lanciano; Graziella Cianfrone e Davide Stefano del Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi; Dante De Vincentiis del Panathlon Club Lanciano; Daniele Litterio, direttore tecnico della Lanciano Pallavolo; Simona Fattore e Claudia Firmani del Lanciano Sport Center; Alessandra Petrucci, amministratore delegato Iocco Srl e Roberta Rosati della ASD Nuova Atletica Lanciano.

“L’iniziativa – ha spiegato D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center – coinvolge atleti, tecnici, amministratori, medici, psicologi, rappresentanti del mondo scolastico e del volontariato attraverso convegni, eventi sportivi, testimonianze e attività esperienziali dedicate alle discipline paralimpiche. Uno degli aspetti centrali del progetto è la possibilità per gli atleti di confrontarsi con discipline diverse dalle proprie, in uno scambio sportivo e umano finalizzato a valorizzare adattamento, collaborazione e spirito inclusivo”.

“La Regione – ha detto l’assessore Quaglieri – crede ed ha investito in questo progetto. Lo sport inteso non solo come competizione sportiva, ma come finalità sociale, finalità inclusiva. Ed il concetto che le vere “barriere” a volte sono nel nostro cervello e non nelle limitazioni fisiche. I Campionati Italiani Assoluti in vasca corta di nuoto paralimpico sono la massima manifestazione nazionale invernale organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP). Si inseriscono in tutta una serie di iniziative che la Regione sta realizzando per il mondo paralimpico, come quella della settimana scorsa con la Coppa del Mondo di paraciclismo”. Per Quaglieri: “L’Abruzzo è una regione matura sia per ospitare i grandi eventi di agonismo nazionale ed internazionale anche del mondo paralimpico”. Soddisfatta Elvia Rega, delegata FINP Abruzzo: “Siamo davvero soddisfatti del fatto che per i Campionati di nuoto sia stata scelta Lanciano. Una manifestazione che darà lustro all’intero Abruzzo”. Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ribadendo “il gran lavoro che si sta svolgendo nelle piscine del Lanciano Sport Center” ha sottolineato che “ “Oltre ogni limite” punta ora a diventare un format replicabile anche in altre regioni italiane, creando una rete nazionale di esperienze dedicate all’inclusione e allo sport paralimpico”. Entusiasta la campionessa Ilenia Colanero: “Finalmente delle iniziative paralimpiche che si svolgono nel centro sud Italia, dove, in questo settore, c’è ancora molto da lavorare. Io sarò presente con un progetto nel nuoto che riguarda bimbi piccolissimi, fino a 3 anni e mezzo”.

Il progetto coinvolge Lions Club Lanciano, Rotary Club di Lanciano Costa dei Trabocchi, Rotary Club Lanciano, Rotary Club di Atessa Media Val di Sangro, Rotary Club Abruzzesi e Molisani, A.S.D. Nuova Atletica Lanciano, Lanciano Special, Fondazione Limpe, Pallavolo Lanciano, Anffas Lanciano, Lanciano Sport Center, Iocco Srl, DCP – FIGC, FINP, FIPAV, CIP, ANCI, ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti, Comune Lanciano e Regione Abruzzo.-

Il calendario degli appuntamenti inseriti nel programma “Oltre ogni limite”.

Il 22 aprile 2026 convegno “Attraverso lo spettro: dalla presa in carico al progetto di vita”, promosso dal Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, Rotary Club Lanciano, Rotary Club Atessa Media Val di Sangro e Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti.

Il 14 maggio si è svolto ’evento “La Saetta Frentana – I più veloci di Lanciano e velocità speciale 2026”, organizzato dalla A.S.D. Nuova Atletica Lanciano.

Nel mese di giugno si terrà il “Rotary Campus 2026” al Villaggio Lido d’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi, promosso dai Rotary Club abruzzesi e molisani.

A settembre doppio appuntamento con “Lanciano Special”: il 4 settembre il convegno dedicato all’inclusione e il 5 settembre il torneo di calcio organizzato dall’associazione Lanciano Special.

Sempre a settembre il Lanciano Sport Center ospiterà un evento dedicato all’apnea sportiva con Ilenia Colanero, campionessa paralimpica e record del mondo ai Campionati del Mondo di apnea e nuoto pinnato paralimpico, in collaborazione con l’Acchiappasogni.

L’11 settembre spazio al “Parkithlon 2026 – Seconda edizione”, promosso dalla Fondazione Limpe.

Nel mese di ottobre si terrà il convegno “Oltre la mente: strategie per superare i propri limiti”, accompagnato dalla partita della Nazionale Sitting Volley organizzata dalla Pallavolo Lanciano.

Il 3 ottobre è inoltre prevista la partita di calcio tra la rappresentativa DCP-FIGC e la società Lanciano FC.

Il progetto si concluderà a novembre con il convegno “Oltre ogni limite” e soprattutto con i Campionati Italiani Assoluti di nuoto paralimpico, che porteranno a Lanciano circa 220 atleti provenienti da tutta Italia.