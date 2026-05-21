'Dall'aula... in strada', l'educazione stradale per i ragazzi diventa una festa

Mattinate speciali, nel Parco Villa delle Rose, per 118 ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado “Umberto I” di Lanciano e, in Piazza del Teatro Tosti, per 56 ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado “D. Pugliesi” di Ortona.

«Sono ormai tredici anni che l’ACI provinciale affianca, alle lezioni teoriche in classe, percorsi didattici con mini segnali verticali e orizzontali direttamente sulle strade, che possano insegnare meglio ai ragazzi le regole utili a sentirsi più sicuri, a sostenere la loro autonomia e a crescere come persone consapevoli di dover rispettare le norme per il bene comune» ha tenuto a sottolineare il direttore dell’Automobile Club Provinciale di Chieti, Roberto D’Antuono, che tiene direttamente in prima persona tutti i corsi.

Durante queste lezioni all’aperto, grazie anche al supporto fornito da Francesco Montebello, titolare dell’omonima autoscuola affiliata ad ACI-Ready2Go, ci si è concentrati soprattutto sul riconoscimento della segnaletica stradale, sulle regole di attraversamento pedonale e sulle norme della precedenza.

«Più fatti, ovvero, nel nostro caso, più esercizi pratici, e meno parole descrivono, molto sinteticamente ma altrettanto efficacemente, le attività che noi portiamo nelle scuole di ogni ordine e grado» è stato il commento finale del Presidente dell’Automobile Club Provinciale di Chieti e di ACI Abruzzo, Mario Aloè. «E’ davvero un’attività d’eccellenza che ci distingue nettamente dagli altri ACI e di cui siamo oltremodo fieri».

Dobbiamo allora ringraziare i Dirigenti Scolastici, prof.ssa Maria Lina Fanelli e dott. Luca Menna che hanno aderito con convinzione a questo nostro progetto, proposto e sostenuto con forza dai loro docenti, prof.ssa Flavia Iezzi e prof. Luigi Civitarese. Ma ancor di più dobbiamo ringraziare i ragazzi, che hanno partecipato all’iniziativa con grande entusiasmo e sono stati, una volta tanto, i veri protagonisti!