Granfondo Trabocchi-Maiella, trionfo primaverile con 500 ciclisti

Si Ã¨ chiusa con un successo straordinario la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella a Fossacesia Marina che ha debuttato nella sua versione primaverile, trovando condizioni meteorologiche perfette per lâ€™intera giornata del 2 maggio scorso.

Il plauso tributato agli organizzatori dellâ€™Asd Moreno Di Biase Ã¨ un riconoscimento meritato per chi conosce la dedizione e la cura dei dettagli dellâ€™ex professionista Moreno, coadiuvato dalla moglie Moira, dal figlio Mattia e dal resto dello staff coordinato dal tecnico della societÃ ciclistica Gianpiero Polidoro. Alla quarta edizione hanno risposto con entusiasmo 500 ciclisti da tutto lâ€™Abruzzo e da ogni parte dâ€™Italia.

Il territorio della Costa dei Trabocchi e lâ€™entroterra pedemontano della Maiella confermano di avere tutte le carte in regola per consolidare ancora di piÃ¹ questa manifestazione, che ha attraversato 15 comuni della provincia di Chieti con lâ€™opzione di scelta tra i due percorsi da 75 e 111 chilometri, inclusi i due tratti cronometrati nella zona di Casoli e Fara San Martino. A curare lâ€™aspetto della sicurezza i direttori di corsa Mario Di Palma con la collaborazione di Fabio Travaglini e Matteo Marinucci, insieme alle scorte tecniche molisane di Roberto Ciccotosto.

Da Supporter Beach la carovana ha percorso la ciclabile della Via Verde per un breve tratto, con passaggio a Fossacesia paese e sosta dinanzi al monumento in ricordo di Alessandro Fantini, per poi inoltrarsi verso lâ€™interno e fare unâ€™altra sosta, ma questa volta forzata, con gli immancabili ristori a base di pasta presso lâ€™Hotel Camerlengo e al Social Park con birra e arrosticini.

Questi due momenti hanno fatto da perfetto prologo al pasta party finale a Supporter Beach, dove al rientro della carovana si sono svolte le premiazioni per le societÃ piÃ¹ numerose e i migliori di categoria nei tratti cronometrati.

A completare la macchina organizzativa, il villaggio sportivo per tutte le etÃ a cura di Moira Life Experience con animazione per bambini, camminata metabolica, spinning e varie dimostrazioni sportive di alcune associazioni del territorio frentano, il tutto accompagnato da tanta musica con il deejay Raffaele Jair.

Una festa salutata con entusiasmo dai rappresentanti delle istituzioni locali di Fossacesia (il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e lâ€™assessore allo sport Carlo Luciani) e di Rocca San Giovanni (con il sindaco Fabio Caravaggio), oltre che dalle autoritÃ sportive con la presenza di Mauro Marrone, presidente regionale FCI Abruzzo, e di alcuni amici molto affezionati a questa manifestazione: dallâ€™ex dilettante e scalatore in carrozzina Luca Panichi agli ex professionisti Stefano Giuliani e Ruggero Marzoli.

Un successo annunciato, dove la passione per le due ruote ha incontrato la bellezza del territorio e il gusto dei prodotti tipici. Una giornata che tutti, dagli organizzatori ai partecipanti, custodiranno a lungo nel ricordo. E per chi lâ€™ha giÃ rimpianta, arriva subito una buona notizia: a breve sarÃ comunicata la nuova data dellâ€™edizione 2027, sempre in periodo primaverile.

Foto e video riassuntivo della manifestazione a questo link https://www.youtube.com/watch?v=nEMTtkV3Dgs a cura di Passione Corsa Mario Bomba

