Confartigianato Chieti a Bruxelles, la delegazione incontra Raffaele Fitto

Una delegazione di Confartigianato Chieti ha visitato Bruxelles per una serie di incontri istituzionali finalizzati ad approfondire i principali temi europei che incidono sul sistema delle imprese e dei territori. Momento centrale della visita è stato l’incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.

La delegazione dell'associazione provinciale era composta dal presidente, Camillo Saraullo, dal vicepresidente, Alberto De Cesare, dal direttore generale, Daniele Giangiulli, e dal vicedirettore, Giovanna Di Tella.

Nel corso del confronto con Fitto, nel suo ufficio di Palazzo Berlaymont, è stato affrontato il tema della futura politica di coesione europea, anche alla luce dell’esperienza del Pnrr. La delegazione ha sottolineato l’importanza di preservare alcuni elementi chiave della politica di coesione, a partire dal principio di aggiuntività e complementarietà delle risorse rispetto ai bilanci ordinari degli Stati membri. Tra i punti evidenziati, la necessità di mantenere una forte dimensione territoriale degli interventi, capace di incidere sulle micro-disparità locali, e di rafforzare il ruolo della politica di coesione come leva di competitività.

È stata inoltre evidenziata l’esigenza di concentrarsi maggiormente sull’impatto della spesa, riducendo gli oneri di rendicontazione e valorizzando i risultati raggiunti, così come l’importanza di sostenere il sistema di impresa diffusa e la crescita dei sistemi produttivi locali. Tra i temi affrontati anche la necessità di mantenere una chiara separazione tra politica di coesione e Politica agricola comune, con ambiti distinti e maggiore chiarezza sulle risorse destinate ai territori.

Aspetti ritenuti essenziali per una politica di coesione non solo più coerente con i propri obiettivi, ma anche maggiormente capace di generare valore aggiunto concreto per le Micro, piccole e medie imprese (Mpmi), punti di riferimento per le comunità locali europee.

Nel corso della missione, la delegazione ha inoltre visitato il Parlamento Europeo, accompagnata dall’eurodeputato Francesco Ventola, e ha fatto tappa presso l’ufficio di Confartigianato a Bruxelles, dove ad accoglierla c'era la responsabile della sede, Alice Lazioli.

“Questa missione a Bruxelles – sottolinea il presidente di Confartigianato Chieti, Camillo Saraullo – ha rappresentato un’occasione importante per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee e per approfondire i temi più rilevanti per le imprese e i territori. Il confronto diretto tra associazioni di categoria e rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo è fondamentale per contribuire alla definizione di politiche sempre più vicine al sistema produttivo locale. La politica di coesione resta uno strumento strategico per sostenere lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle micro, piccole e medie imprese”.



