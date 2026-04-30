Fossacesia "Città dello Sport 2026": lo sport che unisce, coinvolge e valorizza il territorio

È stato presentato il programma “Fossacesia Città dello Sport 2026”, un’iniziativa che racchiude un ampio e articolato calendario di eventi e manifestazioni dedicate a numerose discipline sportive, pensate per coinvolgere cittadini, famiglie, visitatori e turisti.

Il progetto prende il via con l’obiettivo di valorizzare lo sport non solo come attività fisica, ma come strumento di aggregazione sociale, inclusione e crescita del territorio. Lo sport, infatti, unisce, crea relazioni, promuove sani stili di vita e rappresenta anche un importante volano per il turismo, capace di mettere in luce le bellezze naturali e paesaggistiche di Fossacesia e della Costa dei Trabocchi.

All’interno del programma si inserisce uno degli appuntamenti più significativi: la Festa dello Sport del CONI, organizzata dal Comitato regionale Abruzzo in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2026. L’evento si svolgerà proprio a Fossacesia e rappresenterà un momento centrale del calendario, con attività dimostrative, esibizioni e iniziative aperte a tutte le età, all’insegna della partecipazione e della condivisione dei valori sportivi.

Questo il programma ufficiale delle manifestazioni:

1-2-3 maggio 2026: II Torneo Fossacesia Cup – torneo di calcio – Campo Sportivo “V. Granata” San Giovanni in Venere;

1 maggio 2026: 1° Torneo di Primavera – torneo di pallavolo – Palestra Via I Maggio;

2 maggio 2026: 4° Gran Fondo Trabocchi – Maiella – evento ciclistico – Piazza A. Fantini e Lungomare di Fossacesia;

3 maggio 2026: 65° Gran Premio Alessandro Fantini – gara ciclistica per Esordienti e Allievi;

21-22 maggio 2026: Trofeo di eccellenza Nord Surf Casting – competizione nazionale di pesca sportiva – Litorale Fossacesia–Casalbordino–Vasto;

30-31 maggio e 1-2 giugno 2026: Torneo di calcio giovanile città di Fossacesia – Campo Sportivo “V. Granata”;

31 maggio 2026: 2° Val di Sangro Cup – evento di danza sportiva – Palestra scolastica Via I Maggio;

7 giugno 2026: Giornata Nazionale dello Sport 2026 – con Festa dello Sport del CONI;

19 luglio 2026: Raduno Regionale Moto Turismo;

25 ottobre 2026: Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon – Campionato Italiano 2026.

Il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha dichiarato: “Con ‘Fossacesia Città dello Sport 2026’ avviamo un percorso importante che mette lo sport al centro della vita della nostra città. Non è solo un calendario di eventi, ma una visione strategica che punta su benessere, inclusione e valorizzazione del territorio. Lo sport è un linguaggio universale che unisce le persone e rende Fossacesia ancora più attrattiva anche dal punto di vista turistico. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le associazioni sportive, agli organizzatori, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo ricco calendario di iniziative, così come al Comitato Regionale Abruzzo del CONI per il prezioso supporto e la collaborazione.”

Il consigliere delegato allo Sport, Carlo Luciani, ha aggiunto: “Abbiamo costruito un programma ricco e variegato che abbraccia tante discipline sportive, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce d’età. La Festa dello Sport del CONI sarà uno dei momenti più significativi: un’occasione per vivere lo sport in tutte le sue forme, promuovendo partecipazione, socialità e uno stile di vita sano. Un grazie a tutti coloro che, con la loro collaborazione e passione, hanno contribuito a promuovere, assieme all'Amministrazione Comunale, questa iniziativa”.

“Fossacesia Città dello Sport 2026” si configura così come un contenitore dinamico e inclusivo, capace di abbracciare molteplici discipline – dagli sport all’aria aperta a quelli indoor – e di trasformare la città in un vero e proprio punto di riferimento per lo sport anche a livello regionale.

Con questo progetto, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di investire nello sport come leva strategica per lo sviluppo sociale e culturale rafforzando il legame tra comunità e territorio e promuovendo Fossacesia come destinazione attiva e accogliente.

