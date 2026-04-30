L'omaggio a Eduardo De Filippo Ã¨ il gran finale a Lama dei Peligni per la rassegna di Perrotta

La rassegna curata da Federico Perrotta giunge al suo atto conclusivo con lâ€™ultimo appuntamento in programma, suggellando il successo del progetto culturale che ha visto i comuni di Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo unire le proprie forze.

Per celebrare la chiusura di questo percorso condiviso, domenica 3 maggio alle ore 18:00 la Sala Polivalente A. Del Pizzo di Lama dei Peligni ospiterÃ la Compagnia CAST nella celebre opera di Eduardo De Filippo, "Diciamogli di sÃ¬".

La trama segue il ritorno a casa di Michele Murri dopo un anno trascorso in manicomio. In sua assenza, la sorella Teresa ha affittato la sua camera a Luigi Strada, uno scapestrato attore in cerca di fortuna, e per tutelare la reputazione del fratello decide di nascondere la veritÃ agli amici, fingendo che Michele sia reduce da un lungo viaggio. Sebbene l'uomo sembri inizialmente guarito, il suo rigore logico nel prendere ogni parola alla lettera scatena una serie di equivoci paradossali.

In merito alla messa in scena, il regista Salvatore Mincione Guarino ha dichiarato: Â«La regia fa in modo tale da esaltare la componente comica e, dopo una serie di colpi di scena e fraintendimenti, si apre a un momento piÃ¹ intimo in cui tutti i personaggi vengono trascinati nella follia da Michele, il protagonistaÂ».

Lo spettacolo vedrÃ salire sul palco un cast numeroso e affiatato: Vittoria Izzi, Asia Franceschelli, Mattia Rodi, Pasquale Marcucci, Giorgia Petrecca, Silvio Di Sandro, Miriam Zullo, Dario Palumbo, lo stesso Salvatore Mincione Guarino e Giovanni Gazzanni. Le scene, curate da Mattia Rodi, faranno da cornice a questo evento finale che porta a termine una programmazione volta alla valorizzazione artistica del territorio.

Per partecipare Ã¨ possibile richiedere informazioni o prenotare chiamando il numero 3335001699 o acquistare i biglietti tramite Ciaotickets.