Torneo delle Regioni di calcio 2026, pronto il calendario

Dal 27 marzo al 3 aprile appuntamento con il Torneo delle Regioni di calcio â€“ edizione 2026: nel programma quasi 150 gare in 19 impianti tra Bari, Brindisi, Lecce e Taranto e rispettive province: la Puglia sarÃ il cuore del calcio giovanile italiano. In campo le Rappresentative regionali Under 21 Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 Maschili.

Le squadre abruzzesi giocheranno la prima fase di quella che sarÃ la 62^ edizione della competizione calcistica sui campi della provincia barese: Acquaviva delle Fonti, Capurso, Mola di Bari e Conversano.

Lâ€™appuntamento nazionale Ã¨ stato presentato nel corso di una conferenza stampa, alla presenza dei presidenti dei Comitati Regionali, tra cui il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo, il presidente del Comitato organizzatore Vito Roberto Tisci, il presidente LND Giancarlo Abete, il presidente federale Gabriele Gravina e il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Le rappresentative abruzzesi saranno chiamate a sfidare quelle di Lombardia, Campania e Sicilia.