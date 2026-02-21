Pianeti oltre il Sistema Solare: Lanciano protagonista nella rete scientifica internazionale

Câ€™Ã¨ anche Lanciano nellâ€™ultimo aggiornamento del catalogo internazionale dei pianeti extrasolari pubblicato su The Astrophysical Journal Supplement Series. Tra i gruppi che hanno contribuito alla raccolta e allâ€™analisi dei dati figura infatti il Gruppo Astrofili Frentani, da anni parte attiva del progetto ExoClock, una rete scientifica internazionale dedicata al monitoraggio dei pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole.

Il lavoro appena pubblicato raccoglie e integra circa 30.000 misure osservative provenienti da telescopi terrestri e spaziali, aggiornando i parametri orbitali di 620 pianeti. Un risultato che puÃ² sembrare tecnico, ma che ha un significato molto concreto: in quasi la metÃ dei casi Ã¨ stato necessario correggere o affinare le previsioni precedenti dei tempi di transito, cioÃ¨ del momento in cui un pianeta passa davanti alla propria stella producendo una lieve diminuzione della sua luminositÃ .

Proprio la misura di questi passaggi, apparentemente impercettibili, Ã¨ al centro del progetto ExoClock. Anche uno scarto di pochi minuti, se accumulato nel tempo, puÃ² rendere imprecise le previsioni future. Per questo Ã¨ fondamentale un monitoraggio continuo e coordinato, che coinvolga osservatori distribuiti in diversi Paesi e capaci di garantire copertura nel corso degli anni.

In questo contesto si inserisce lâ€™attivitÃ del Gruppo Astrofili Frentani. Le osservazioni effettuate dal territorio frentano, eseguite da Attilio Maria Bruzzone e Antonio Ferretti, sono state validate secondo protocolli scientifici condivisi e integrate nel catalogo internazionale, contribuendo allâ€™aggiornamento delle cosiddette effemeridi, cioÃ¨ delle previsioni temporali dei transiti. La presenza nella pubblicazione conferma la qualitÃ del lavoro svolto e il ruolo ormai stabile del gruppo lancianese allâ€™interno della rete ExoClock.

Il catalogo aggiornato sarÃ uno strumento essenziale per la missione spaziale europea Ariel, prevista per il 2029, che studierÃ le atmosfere di numerosi pianeti extrasolari. Per programmare le osservazioni di un telescopio spaziale Ã¨ necessario conoscere con grande precisione il momento del transito, e proprio per questo Ã¨ stata creata la grande rete internazionale di cui fa parte il Gruppo Astrofili Frentani.

Il progetto ExoClock dimostra come la collaborazione tra osservatori professionali, universitÃ e associazioni astronomiche possa produrre risultati scientifici di rilievo internazionale. Anche da una realtÃ locale come quella frentana Ã¨ possibile contribuire in modo concreto alla costruzione di un archivio globale che sarÃ alla base delle future missioni spaziali dedicate allo studio dei pianeti oltre il Sistema Solare.

Il Gruppo Astrofili Frentani Ã¨ nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attivitÃ di ricerca. Dalla sua costituzione, lâ€™Associazione ha svolto oltre 300 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d'Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attivitÃ presso le scuole del territorio frentano.

Fotografie astronomiche realizzate dai componenti del Gruppo sono state selezionate dalla NASA e da importanti riviste internazionali di astronomia.

Nel febbraio 2023 Ã¨ stato pubblicato su The Astrophysical Journal il primo lavoro scientifico sui pianeti extrasolari che ha visto il Gruppo Astrofili Frentani collaborare con alcune delle principali Istituzioni astronomiche internazionali, unâ€™attivitÃ che sta continuando. Il gruppo astronomico lancianese Ã¨ inoltre delegazione territoriale dellâ€™Unione Astrofili Italiani (UAI), e partecipa al programmaPRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dellâ€™Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Nella foto in evidenza Bruzzone (a sinistra) e Ferretti