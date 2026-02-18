Il Torch Run di Special Olympics illumina l'Abruzzo: un grande movimento di comunitÃ , valori e inclusione

Dal 18 al 27 febbraio il Torch Run di Special Olympics attraverserÃ l'Abruzzo, portando con sÃ© un messaggio universale di pace, inclusione e partecipazione, annunciando l'arrivo dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali, in programma dal 2 al 6 marzo a Ovindoli.

La fiamma della Speranza toccherÃ tutte le province abruzzesi: partirÃ il 18 febbraio da Montesilvano, proseguirÃ il 19 a Chieti, il 20 ad Avezzano, il 24 a Roseto degli Abruzzi, per arrivare il 27 a Sulmona e concludere il suo viaggio il 3 marzo a L'Aquila, con l'accensione del tripode in occasione della Cerimonia di Apertura, che si terrÃ alle ore 16.00 in Piazza Duomo.

L'evento Ã¨ organizzato da Special Olympics Italia, con il supporto della Regione Abruzzo, del Comune di Ovindoli, dell'Ufficio Scolastico Regionale, del CONI, del CIP, di Sport e Salute, della Federazione Regionale Sport Invernali e delle Amministrazioni comunali, che hanno fortemente voluto questa manifestazione, riconoscendone l'alto valore morale e sociale. Ogni tappa del Torch Run sarÃ un'occasione per preparare le comunitÃ ad accogliere 500 atleti protagonisti dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali, in programma dal 2 al 6 marzo a Ovindoli. Gareggeranno in quattro discipline: sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard.

Da sempre, il Torch Run, tappa dopo tappa, si traduce in un percorso che unisce sport e partecipazione, dando visibilitÃ ai valori e all'impegno di Special Olympics Italia: cambiare le coscienze e gli atteggiamenti, promuovendo una cultura dello sport come strumento di rispetto, solidarietÃ e valorizzazione delle differenze.

Anche le Forze dell'Ordine saranno al fianco del Torch Run. Gli agenti accompagneranno e scorteranno la fiamma della Speranza, promuovendo inclusione, rispetto e solidarietÃ . I poliziotti correranno insieme agli atleti, diffondendo valori di pace e abbattendo le barriere culturali grazie al potere della condivisione.

Come in ogni grande evento Special Olympics, il Torch Run abruzzese vedrÃ una forte partecipazione del mondo scolastico. Numerose saranno le scuole presenti con studenti e docenti, rendendo la presenza dei giovani uno dei momenti piÃ¹ significativi della manifestazione nella sua interezza.

A sostenere il Torch Run anche la Fondazione Carispaq dell'Aquila, impegnata da anni nel supporto a progetti rivolti alle persone con disabilitÃ e alla promozione dell'inclusione attraverso lo sport. La Fondazione riconosce nel Movimento Special Olympics un punto di riferimento per la crescita sociale, il benessere psicofisico e la partecipazione dei giovani. Il suo sostegno rientra nella missione piÃ¹ ampia di valorizzare iniziative che uniscono atleti, scuole e comunitÃ , abbattendo barriere culturali e costruendo una societÃ piÃ¹ aperta e solidale.

Accanto alla Fondazione, numerose realtÃ associative si sono messe a servizio dell'evento. In prima linea i Service Club â€“ Lions, Rotary, Panathlon, Kiwanis e Serra â€“ da sempre sensibili ai temi del volontariato e della promozione sociale: hanno scelto di supportare attivamente il Torch Run contribuendo all'organizzazione e all'accoglienza nelle varie tappe.

Lo sport, quando si traduce in esperienze concrete come questa, diventa un linguaggio immediato capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore dell'inclusione. Un pallone, un gioco di squadra, una staffetta: strumenti semplici ma potentissimi, in grado di connettere persone con e senza disabilitÃ , abbattendo, attraverso la partecipazione e la condivisione, barriere e pregiudizi.