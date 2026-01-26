Il resoconto di una stagione straordinaria del ciclismo abruzzese: premiati i protagonisti del 2025

Il ciclismo abruzzese ha fatto parlare di sé in riferimento all’annata 2025 con l’attività del comitato regionale FCI Abruzzo. Presso l’elegante cornice di Villa Clemente a Pianura Vomano, frazione di Notaresco, si è svolta l’annuale premiazione di atleti e società che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione. A catalizzare l’attenzione sono state le discipline su strada, fuoristrada, paraciclismo e attività giovanile, pilastri del movimento del pedale abruzzese guidato dal presidente Mauro Marrone che ricopre anche il ruolo nel Coni Abruzzo di vice presidente vicario.

Alla cerimonia che ha incluso anche le premiazioni dei circuiti regionali del fuoristrada Abruzzo Mtb Cup (marathon-granfondo) e XCO Dama Challenge (cross country) hanno preso parte alcune personalità di spicco tra cui il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, il segretario generale FCI Marcello Tolu e il presidente regionale del Coni Abruzzo Antonello Passacantando, oltre al sindaco di Morro d’Oro Romina Sulpizii e, per il Comune di Notaresco, il sindaco Toni Di Gianvittorio, il vicesindaco Leonardo Recchiuti e il consigliere Alberto Di Diadoro.

A collaborare con il comitato regionale FCI Abruzzo per l’allestimento delle premiazioni alcune realtà locali molto attive come l’Asd Amici di Sandro, la Vomano Bike e la Parmegiani Management.

Le premiazioni sono iniziate con il paraciclismo protagonista a livello nazionale e mondiale grazie a Francesco Di Felice (Team Go Fast) oro nella prova su strada in tandem come guida di Federico Andreoli, Paolo Toto (Team Go Fast) argento su pista in tandem come guida di Lorenzo Bernard, Andrea Tarlao (Team Go Fast), vincitore del titolo italiano nella cronometro, Marco Cottarelli (Team Go Fast) plurimedagliato tra strada e pista ai campionati italiani e Ilaria Colanero (ASD Moreno di Biase) al suo primo titolo in tricolore in assoluto su strada. È stato inoltre premiato il commissario tecnico Pierpaolo Addesi, in riconoscimento del suo fondamentale impegno con la nazionale italiana di paraciclismo.

Nell’ambito dell’attività agonistica sono state premiate Elena De Laurentiis (Team di Federico) campionessa italiana nella cronometro femminile juniores e insignita della maglia azzurra agli europei e ai mondiali; applausi anche ad Antonella Mendoza (Pavind Bike Team), campionessa italiana nella specialità della pump track tra le allieve.

Con riferimento alla stagione 2025, sono stati passati in rassegna i campioni regionali esordienti Francesco Coletta (Spezia Bike – 1°anno strada), Riccardo D’Andrea (Spezia Bike – 2°anno strada), Mirko Mascitti (Asd Moreno Di Biase – 1°anno mtb cross country), Gianmarco Di Gennaro (Scuola Ciclismo Prati di Tivo – 2°anno mtb cross country), Jacopo Placidi (Vallone delle Cese – enduro) Sylvia Battaglieri (Scuola Ciclismo Prati di Tivo – 1°anno mtb cross country donne), Lea De Dominicis (HG Cycling Team – 2°anno mtb cross country) e Sofia Ponzì (Vallone delle Cese – enduro donne).

Tra gli allievi hanno conquistato il titolo regionale Davide Verna (Team Belvedere – strada), Luca Del Gaone (Scuola Ciclismo Prati di Tivo – 1°anno mtb cross country), Francesco De Santis (Scuola Ciclismo Prati di Tivo –2°anno mtb cross country) e Brando De Pasquale (Pavind Bike Team – enduro).

Infine, nella categoria juniores sono stati premiati come campioni regionali Roberto Caringi (Audax Fiormonti) nel cross country e Brenda Zavarella (Scuola Ciclismo Prati di Tivo) nella medesima specialità al femminile.

Per il settore fuoristrada consegnati i premi a Franco Casella (Pasolini Racing Team – marathon open), Filippo Bafile (Bike Brothers – cross country élite sport), Marco Paiorisi (LineaOroBike Avezzano – marathon élite sport), Simone Della Cagna (Attitude Team – enduro élite sport), Diego Di Gregorio (Bike Brothers –marathon master 1), Antonello De Luca (Ciclistica L’Aquila – cross country master 2), Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano – marathon master 2), Franco Alberico (Attitude Team – enduro master 2), Marco Bellei (250rari – cross country e marathon master 3), Massimo Grilli (Attitude Team – enduro master 3), Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila – cross country e marathon master 4), Paolo Scimia (Vallone delle Cese – enduro master 4), Maurizio Troiani (Avezzano Mtb – cross country master 5), Lino Budiani (Ruote Libere – marathon master 5) e Giacomo Cori (Attitude Team – enduro master 5), Alessandro Rossi (Ciclisportmania – cross country master 6), Vincenzo Pascarella (Mtb Scanno – marathon master 6), Angelo Campana (Mtb Scanno – cross country e marathon master 7) e Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team – cross country e marathon master 8).

A tenere banco in questo periodo invernale della stagione ciclistica è il ciclocross con i suoi protagonisti appena insigniti del titolo regionale: Filippo Masciulli (Abruzzo Cycling Team – esordienti uomini), Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team – esordienti donne), Andrea Posata (Il Pirata Vangi – allievi 1°anno), Federico Ciarcelluti (Scuola Ciclismo Prati di Tivo – allievi 2°anno), Jacopo Pio Ferrusi (Team Belvedere – juniores), Dario Macchia (Race Mountain Folcarelli – under 23), Maria Partenza (Cycling Bro – master donne), Francesco Pedante (Gran Sasso Bike Academy – master 1), Cristian Nasuti (Extreme Racing Team – master 2), Davide Zimarino (Pro Life Racing Team – master 3), Loris Di Lorenzo (Cycling Bro – master 4), Rocco Valloscuro (Pro Life Racing Team – master 5), Alessandro Rossi (Ciclisportmania – master 6), Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata – master 7) e Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team – master 8).

Hanno completato il quadro dei premiati le società protagoniste al campionato regionale di società per giovanissimi: D’Ascenzo Bike, Abruzzo Cycling Team, Scuola Prati di Tivo-Forno Battistini, Pavind Bike Team, Sangro Bike, Amici della Bici Junior, Asd Moreno Di Biase, No-Ce, Frecce Azzurre Sambuceto, Pedale Teate, Ciclistica Popoli Terme, Polisportiva Pennese e Green Bike Ciancetta.

Premi speciali sono stati assegnati anche al giudice di gara Giuseppe Pagliariccia e alle società Team Di Federico e Team Go Fast: la prima per la convocazione in maglia azzurra di Elena De Laurentiis, la seconda per l’organizzazione degli Europei Gravel ad Avezzano.

Di rilievo la consegna dei riconoscimenti nell’ambito della borsa di studio “Pedalo Anche a Scuola – Simone Roganti”. Un progetto nato non solo per sostenere il merito sportivo e scolastico dei rgazzi, ma per tenere viva la memoria di Simone Roganti che, quand’era in vita, ha unito la passione per le due ruote all’impegno nello studio e nei valori più autentici dello sport. Quattro i ragazzi che si sono aggiudicati la borsa di studio interpretando appieno questo spirito: Leonardo Pollutri (Asd Moreno Di Biase), Sylvia Battaglieri (Scuola Ciclismo Prati di Tivo), Jacopo Pio Ferrusi (Team Belvedere) e Antonella Mendoza (Pavind Bike Team).

A cura di Marco Romani (Ultimo Km Ciclismo Abruzzo) il video delle premiazioni https://www.youtube.com/watch?v=DSFdhCf_Rgo

DICHIARAZIONI

Mauro Marrone: “Un grazie anche alle massime istituzioni sportive che sono stati qui presenti con in testa il presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, il Segretario Generale Marcello Tolu e il presidente regionale del CONI Antonello Passacantando. Ringrazio Aldo Giacchetta e tutta l’Asd Amici di Sandro per l’aiuto fondamentale nell’organizzazione dell’evento insieme ad Adriano De Patre, Pasquale Parmegiani e Fausto Capodicasa a darmi pieno supporto nei preparativi. Nel ciclismo sono spesso i volontari, i genitori, le persone che donano tempo e passione per permettere che tutto funzioni. È diventato difficile organizzare gare e creare società in questi ultimi tempi ma quando allestiamo tra la fine dell’anno precedente e l’inizio di quello nuovo queste premiazioni per noi è un vanto perché abbiamo tanti da premiare”.

Cordiano Dagnoni: “Un lavoro egregio, quello del Comitato Regionale FCI Abruzzo, che si è tradotto in risultati tangibili. Il merito più grande va alla capacità di Mauro Marrone e di tutto il consiglio regionale di aver saputo catalizzare negli anni la volontà e il supporto delle società, degli sponsor, delle amministrazioni locali. Il ciclismo bisogna farlo in sicurezza che oggi è un tema centrale, a volte un nostro punto critico. Avere dirigenti che la pongono tra le priorità è fondamentale. Tutti i ruoli sono importanti, come ogni componente di una bicicletta, persino l’aria negli pneumatici, come diceva mio padre. Ma in questa sede voglio ringraziare in particolare le società, le famiglie e i volontari. Sono proprio loro il motore dell’attività di base e dell’organizzazione delle gare. Il ciclismo è uno sport sano, con nuove generazioni che stanno crescendo bene, anche al femminile, settore in forte espansione e ormai punto di riferimento internazionale. In Abruzzo potete essere orgogliosi di un campione come Giulio Ciccone, ma abbiamo tanti giovani talenti pronti a emergere in tutte le discipline. Siamo orgogliosi del lavoro svolto sul territorio, anche grazie al fondamentale sostegno del Comitato Regionale FCI Abruzzo”.

Antonello Passacantando: “La mia presenza non poteva mancare, perché mi sento in famiglia. Prima di tutto, tengo molto alle istituzioni e la presenza del Presidente FCI Dagnoni e del Segretario della Federazione Ciclistica Italiana Tolu va sempre onorata e ringraziata. Grazie per quello che fate a livello nazionale, in particolare per il grande lavoro nel settore giovanile che è il futuro del nostro sport. Teniamo alto il nome dell’Abruzzo con campioni come Giulio Ciccone che quest’anno avrà sicuramente ancora più grinta. Un ringraziamento speciale va al mio carissimo amico Mauro Marrone che al CONI è anche vice presidente vicario e di questo ne vado orgoglioso. Non so quante regioni possano vantare una sinergia così forte tra Federazione Ciclistica e la grande famiglia del CONI. In bocca al lupo per la nuova stagione agli atleti e alle società ciclistiche”.

Toni Di Gianvittorio: “Porgo i migliori auguri a tutto il movimento ciclistico per l’inizio del nuovo anno agonistico. Sono felice di accogliere nel nostro Comune i presidenti della Federazione Ciclistica regionale e nazionale, così come tutti i protagonisti del ciclismo regionale arrivati qui per ricevere un premio per l’impegno profuso nella stagione passata. Notaresco è un luogo che vive di sport e soprattutto di ciclismo con tanti atleti di valore. Abbiamo l’onore di avere come nostra concittadina la campionessa italiana, europea e mondiale Marta Bastianelli anche se laziale di nascita. Desidero ringraziare chi, insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, rende possibili questi eventi sul territorio. A cominciare dalle associazioni sportive locali come Gli Amici di Sandro con il presidente Aldo Giacchetta, Pasquale Parmegiani, la famiglia De Patre e tutte le aziende che sostengono economicamente le varie iniziative”.

Romina Sulpizii: “Il legame tra Morro d’Oro e Notaresco non è solo per la vicinanza geografica ma anche sportivo e di amicizia grazie a uno sport nobile come il ciclismo che è il valore aggiunto del nostro territorio. Un grazie alle istituzioni sportive, dal CONI alla Federazione Ciclistica Italiana, sia regionale che nazionale. In questa occasione abbiamo premiato tanti giovani atleti e vorrei condividere una riflessione da mamma. Spesso si dice ai ragazzi che lo sport può diventare quasi una ‘droga’ ma nel senso migliore del termine. È meglio che siano impegnati in cinque allenamenti a settimana che rimanere attaccati a lungo al cellulare e ai social. Questo perché lo sport unisce, permette alle famiglie di condividere momenti importanti e aiuta i ragazzi a diventare responsabili e a crescere sani”.



