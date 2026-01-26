Partecipa a Lanciano News

Scrivere per far sorridere, nasce il progetto Ricoclaun tra storie e podcast

Lâ€™associazione di clownterapia invita bambini, famiglie, docenti e tutti gli appassionati di scrittura comica a partecipare a una call creativa per donare sorrisi attraverso parole e racconti

La Ricoclaun, nota nel territorio per le sue attivitÃ  di clownterapia, lancia un progetto creativo e solidale dedicato alla scrittura comica per lâ€™infanzia, con lâ€™obiettivo di portare sorrisi e leggerezza nei reparti pediatrici.

Fino al 15 marzo 2026 Ã¨ possibile inviare a ricoclaun@gmail.com un testo originale (massimo 4000 caratteri) oppure una poesia o filastrocca, simpatica, comica e adatta ai bambini.

Lâ€™iniziativa Ã¨ aperta a tutti:

  • classi di scuole di ogni ordine e grado
  • docenti
  • cittadini di ogni etÃ  con la passione e il talento per la scrittura

I testi dovranno essere inediti e originali.

Una giuria composta dai volontari Ricoclaun ed esperti valuterÃ  tutti i materiali ricevuti. I lavori ritenuti piÃ¹ significativi verranno trasformati in podcast audio.

I podcast saranno accessibili tramite QR code, che verrÃ  posizionato in ogni stanza del reparto di Pediatria dellâ€™Ospedale di Vasto: genitori e bambini potranno cosÃ¬ ascoltarli e rendere piÃ¹ leggera e serena la permanenza in ospedale.

Inoltre, tutti i podcast selezionati saranno raccolti in un opuscolo, contenente i lavori piÃ¹ belli, che verrÃ  donato ai bambini ricoverati come segno concreto di vicinanza, cura e condivisione.

Per partecipare Ã¨ necessario indicare:

  • nome e cognome e numero di cellulare. Per le scuole: la classe, il contatto del docente referente. 

Scrivere non Ã¨ solo un gioco: Ã¨ un gesto di attenzione e affetto. Con la Ricoclaun, le parole si trasformano in sorrisi da leggere, ascoltare e condividere.

