I circuiti Abruzzo MTB CUP e XCO Dama Challenge premiano gli eroi delle granfondo-marathon e cross country

Con il 2026 giÃ iniziato, il movimento delle ruote grasse abruzzese fa un passo indietro per celebrare i protagonisti della scorsa stagione con la proclamazione dei vincitori e dei piazzati nei circuiti Abruzzo MTB Cup e XCO Dama Challenge. Ci sarÃ la consegna dei premi a quanti si sono distinti lungo un intero anno di gare, impegno e passione.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per sabato 17 gennaio contestualmente allo svolgimento della festa regionale del ciclismo abruzzese, dalle 16:00 in poi, presso Villa Clemente a Pianura Vomano, frazione di Notaresco.

Nel panorama delle marathon e granfondo in seno allâ€™Abruzzo MTB Cup, verranno premiati i primi tre di ogni categoria: Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano), Antonio Falasca (Carovilli Bike) e Luca Delle Donne (Vastese Inn Bike) tra gli Ã©lite sport; Umberto Sansonetti (Team Diemme Sport), Daniele Marini (Monti Gemelli Bike) e Julien Ciaffoni (Team Eventi Ciclismo) tra i master 1; Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano), Luca Alfano (Asd 250rari) e Alessandro Montino (Bike 99) tra i master 2; Marco Bellei (Asd 250rari), Claudio Rapacchiani (Team Eventi Ciclismo) e Francesco Di Giamberardino (Lineaorobike Avezzano) tra i master 3; Domenico Campini (Ciclistica Lâ€™Aquila), Domenico Di Egidio (Monti Gemelli Bike) e Marcello Rabottini (Cycling Bro) tra i master 4; Nicola Colicchia (Ciclisportmania), Carlo Trezza (Functional Fit Cycling Team) e Pietro Di Giovanni (Functional Fit Cycling Team) tra i master 5; Felice Giovannini (Race Mountain â€“ Gm Sport Folcarelli), Vincenzo Pascarella (Mtb Scanno) e Paolo Altamura (Asd Wolf) tra i master 6; Angelo Campana (Associazione Mtb Scanno), Giovanni Giusti (Monti Gemelli Bike) e Antonello Paone (Ciclistica Lâ€™Aquila) tra i master 7; Claudio Faraoni (Race Mountain â€“ Gm Sport Folcarelli), Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team) e Sandro Colella (Ciclisportmania) tra i master 8; Franco Casella (Pasolini Racing Team), Davide Giorgini (Pasolini Racing Team) e Mattia Toccafondi (Dmt Racing Team By Marconi) tra gli open.

Solo due le donne che saranno premiate come master woman 1: Eleonora Dâ€™Angelo (Briganti dâ€™Abruzzo) e Beatrice Sacchetti (Cycling Bro). Riconoscimenti anche per le societÃ Ciclistica Lâ€™Aquila, Mtb Scanno e Monti Gemelli Bike.

Nel circuito XCO Dama Challenge i riflettori si accenderanno sulla consegna dei premi destinati ai primi tre di categoria: Filippo Bafile (Bike Brothers), Federico Di Gianluca (Team Eventi Ciclismo) e Antonio Falasca (Carovilli Bike) tra gli Ã©lite sport, Julien Ciaffoni (Team Eventi Ciclismo) e Gianluca Setaro (Molise Cycling Team) tra i master 1, Stefano Di Michele (Functional Fit), Mario Andrea Giovanucci (No-Ce) e Simone Testa (Carovilli Bike) tra i master 2, Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team), Claudio Rapacchiani (Team Eventi Ciclismo) e Alessandro Arrizza (Ciclistica Lâ€™Aquila) tra i master 3, Domenico Campini (Ciclistica Lâ€™Aquila), Andrea Di Francesco (Functional Fit) e Vinicio Dâ€™Annessa (Bike Shock) tra i master 4, Nicola Colicchia (Cicli Sport Mania), Carlo Trezza (Functional Fit) e Christian Giura (Isernia Mountain Adventures) tra i master 5, Alessandro Rossi (Cicli Sport Mania), Valentino Del Coco (Functional Fit) e Bruno Di Paolo (Ciclistica Lâ€™Aquila) tra i master 6, Luigino Dâ€™Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata), Nicola Delle Donne (Pro Life Racing Team) e Michele Rubeis (Ciclistica Lâ€™Aquila) tra i master 7. Fanno eccezione lâ€™esordiente Davide Ulianyskyi (Pavind Bike Team) come unico rappresentante della sua categoria e tra i master 8 solamente Giuseppe Cinalli (Pro-Life) e Sandro Colella (Cicli Sportmania) nei primi due posti.