L'Abruzzo Mtb Cup traccia la nuova strada con sei appuntamenti per il 2026

Dopo un periodo di riflessione e confronto in piena pausa invernale, il circuito Abruzzo Mtb Cup annuncia un importante cambiamento di visione, volto a evolversi senza perdere la sua anima competitiva.

Il momento di transizione che sta vivendo il movimento della mountain bike ha coinvolto anche il circuito, spingendo gli organizzatori a fare delle valutazioni.

PiÃ¹ inclusione, piÃ¹ squadra, piÃ¹ mountain bike vissuta insieme: questo Ã¨ il nuovo corso.

L'agonismo non viene penalizzato nÃ© escluso: la competizione rimane un pilastro fondamentale del circuito. La grande novitÃ Ã¨ l'apertura a una filosofia piÃ¹ ampia. Accanto al valore della prestazione, il circuito intende dare spazio e riconoscimento a chi vive la mountain bike come passione, condivisione e senso di appartenenza a una squadra o a un gruppo.

L'obiettivo Ã¨ quello di creare eventi che valorizzino lo sport e il territorio, rafforzino lo spirito di squadra e riportino entusiasmo, partecipazione e aggregazione al centro dell'esperienza.

L'Abruzzo Mtb Cup non sarÃ piÃ¹ solo una sfida contro il cronometro, ma un'esperienza comunitaria che unisce atleti, team e semplici appassionati, riportando tutti insieme sui campi di gara.

Sul fronte organizzativo, il comitato coordinatore del circuito sta definendo il nuovo calendario che vedrÃ una new entry (Monteodorisio) e l'assenza di alcune localitÃ della scorsa stagione (Pescina, Aielli e Campo di Giove).

La stagione agonistica vera e propria avrÃ inizio a maggio e si protrarrÃ fino a settembre, promettendo quattro mesi di grande intensitÃ ed esperienze condivise con le ruote grasse tra le colline e le montagne d'Abruzzo.

I LUOGHI E LE DATE DELL'ABRUZZO MTB CUP 2026

Bucchianico 10 maggio

Scanno 7 giugno

Castel del Monte 5 luglio

Monteodorisio 19 luglio

Pescasseroli 20 settembre

Collarmele 27 settembre