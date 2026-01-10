Paglieta in festa per la 6/8 Ore di podismo

Svoltasi pochi giorni prima del Capodanno, la 6/8 Ore di Paglieta è stata messa agli archivi dal sodalizio I Lupi d’Abruzzo e dalla Pro Loco APS Paglieta, centrando i suoi principali obiettivi: valorizzare il centro storico paglietano con una competizione podistica e animare il tessuto sociale cittadino durante le festività natalizie grazie allo sport.

La partecipazione è stata ampia e trasversale: hanno preso parte più di 200 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia, confermando la crescita e l’attrattiva di una manifestazione che punta a radicarsi come appuntamento podistico fisso di fine anno.

Per ciascun specialista delle corse endurance e di lunga durata, la sfida si è misurata in ore e non in chilometri. Da percorrere più volte un circuito cittadino di 1.020 metri tra i vicoli di Paglieta, da ripetere entro i limiti di 6 o 8 ore come previsto dal regolamento speciale della manifestazione: chi correndo al proprio ritmo, chi dosando lo sforzo alternando corsa e camminata.

A fare la parte del leone gli eroi della 8 ore con Antonio Zaini (Marathon Club Manoppello Sogeda) il migliore in assoluto, portando vittoriosamente a termine la propria fatica in 7.57’46” con ben 102 giri all’attivo. Dietro di lui Antonio Donatelli della Podistica San Salvo (79), Luca Felice della Podistica San Salvo (79), Fabio Costantini dell’Atletica Banca di Pesaro (77) e Marco Pietrangelo della Running Free Pescara (74). A gioire al femminile nella medesima gara Antonella Liberati della Podistica San Salvo in 7.55’48” e 71 giri. Tanta bravura anche per Cosima Caramia dell’Asd Corricastrovillari (68), Fabrizia Porreca della Runners Pescara (59), Pamela Di Gregorio del Marathon Club Manoppello Sogeda (57) e Maria Rosaria Agricola del Marathon Club Manoppello Sogeda (53).

In particolare evidenza si sono messi anche gli eroi della 6 ore con Fabio Rossetti dell’Asd I Lupi d’Abruzzo a timbrare la vittoria al maschile in 5.56’10” dopo 72 giri cittadini. Alle sue spalle Luca Di Santo della Podistica San Salvo (71), Lorenzo Bulgarelli della Impossible 226 Triathlon Forlì (69), Edoardo Lombardi della Impossible 226 Triathlon Forlì (68) e Alessandro Iuvalè della Runners Avezzano (67). Maria Domenica Gagliardi della Progetto Running ha agguantato il primo posto nella 6 ore compiendo 59 giri percorsi in 5.59’09”, dietro di lei Giorgia Casali della Liferunner (58), Manuela Di Tella della Runners Pescara (57), Tiziana Antonacci della Bergamo Stars Atletica (54) e Daniela Romilio dell’Asd Vini Fantini (53).

In parallelo alle due gare endurance ha avuto luogo una contemporanea distanza sui 10 chilometri che ha visto sul podio più alto Pasqualino Santucci dell’Atletica Val Tavo in 39’32” e Sara D’Alessio in 48’36”.

Una giornata intensa e ricca di sport si è conclusa con le tradizionali premiazioni, seguite da un pranzo conviviale a base di sagne e ceci aglio e olio presso la sede della Pro Loco. La festa è proseguita in piazza con la musica dal vivo del complesso Energy Music.

I Lupi d’Abruzzo hanno confermato il loro ottimo lavoro, promettendo di fare ancora meglio il prossimo anno con l’obiettivo di consolidare definitivamente l’appuntamento nel calendario podistico abruzzese ed extra-regionale.

Massimo Petronio, presidente dei Lupi d’Abruzzo: “Superare ampiamente i 200 partecipanti non era affatto scontato, organizzare una gara in pieno periodo natalizio è sempre complesso, tra ferie e impegni familiari. L’80% dei partecipanti proveniva da fuori, alcuni da molto lontano, a cui si è aggiunto l’esperto e numeroso gruppo della Marathon Club Manoppello Sogeda che non manca mai a questi appuntamenti. Per questa seconda edizione abbiamo lavorato mesi e possiamo dirci pienamente soddisfatti. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Paglieta, in prima fila il Sindaco Ernesto Graziani e il Vice Michele Di Florio, che ci hanno sostenuto da subito con una partnership solida. Un’altra colonna portante dell’organizzazione è stata la Pro Loco APS, guidata da Daniele Di Florio, che si è impegnata in ogni modo per il successo dell’evento. Il merito di questa seconda edizione è anche loro e con noi dei Lupi d’Abruzzo formiamo ormai un tutt’uno”.

A questo link Youtube di Passione Corsa Mario Bomba (autore delle foto) i momenti salienti della corsa https://www.youtube.com/watch?v=U-qLRObWOdo&t=1s

Risultati su Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=487