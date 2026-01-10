'Sonore Colonne' a Paglieta con l'Orchestra Ancestral Chamber Music e le note di Ennio Morricone

Sabato 10 gennaio, presso la Chiesa di Maria SS. Assunta a Paglieta, il Gruppo Alpini di Paglieta presenta "Sonore Colonne". Un omaggio musicale che unisce il ricordo degli "Alpini andati avanti" e dei caduti di tutte le guerre alle grandi opere di Ennio Morricone.
Programma:
â€‹Ore 17:15: Santa Messa
â€‹Ore 18:00: Concerto dell'Orchestra Ancestral Chamber Music
â€‹Direttore: MÂ° Riccardo Rossi
â€‹Soprano: Maria Chiara Papale
â€‹Tenore: Nunzio Fazzini
â€‹L'evento Ã¨ organizzato in collaborazione con il Comune di Paglieta, la Sezione Abruzzi dell'ANA, Federcori e Chorus Inside.
â€‹Ingresso libero.