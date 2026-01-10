Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Sonore Colonne' a Paglieta con l'Orchestra Ancestral Chamber Music e le note di Ennio Morricone

redazione
Musica e Spettacolo
Condividi su:
Sabato 10 gennaio, presso la Chiesa di Maria SS. Assunta a Paglieta, il Gruppo Alpini di Paglieta presenta "Sonore Colonne". Un omaggio musicale che unisce il ricordo degli "Alpini andati avanti" e dei caduti di tutte le guerre alle grandi opere di Ennio Morricone.
 
Programma:
â€‹Ore 17:15: Santa Messa
â€‹Ore 18:00: Concerto dell'Orchestra Ancestral Chamber Music
â€‹Direttore: MÂ° Riccardo Rossi
â€‹Soprano: Maria Chiara Papale
â€‹Tenore: Nunzio Fazzini
 
â€‹L'evento Ã¨ organizzato in collaborazione con il Comune di Paglieta, la Sezione Abruzzi dell'ANA, Federcori e Chorus Inside.
 
â€‹Ingresso libero.

 
Condividi su:

Seguici su Facebook