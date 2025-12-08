Padova espugna Vasto, terza sconfitta di fila per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley rimedia la terza sconfitta consecutiva, la sesta di stagione, contro una Nuvolí Altafratte Padova in ascesa, alla seconda vittoria di fila.

I tre punti conquistati domenica al PalaBCC di Vasto consentono alle venete di assestarsi al secondo posto in classifica, sopra a Brescia di un punto.

Unica giocatrice in doppia cifra per la Tenaglia Viktoryia Siakretava (11 punti col 38% in attacco). Nove punti per Marchesini (46% con tre muri), 7 per Ndoye. Positive le percentuali di ricezione, con Murmann (71%), Sassolini (60%) e Tesi (56%) ad alzare la media di squadra. Sugli scudi per Padova Giorgia Mazzon, MVP dell’incontro e autrice di 22 punti (40%, due muri e due aces). La regia di Martina Stocco manda in doppia cifra anche Bovo, Catania e Esposito, a segno 11 volte ciascuna. Efficace anche la prestazione in ricezione delle venete, che chiudono con un 62% di squadra. Differenze a favore della Nuvolí anche a muro (4-9) e in battuta (-11, -4). Nel turno infrasettimanale, Altino farà visita a Brescia, Altafratte accoglierà Altamura.

Lisa Esposito apre le danze con un punto e un errore. Bovo risponde a Marchesini poi due muri firmati Catania fissano il 2-5. Altino resta in scia e si porta in vantaggio con Siakretava e Murmann (6-5), poi Fiorio rimedia all’errore di Catania per il 7-8. La centrale siciliana passa in fast e poi incide anche al servizio per due volte di fila, 8-12 che provoca il timeout di coach Ingratta. Ndoye interrompe l’allungo padovano con la diagonale da posto 4 prima e in parallela poi, 9-14. Capitan Sassolini trova l’ace del -3 ma lo vanifica col servizio successivo. Mazzon scuote Padova da posto 2, Siakretava replica subito con la diagonale del 13-16. Bagnoli mette giù di seconda intenzione il punto del 14-17, ma la solita Catania (7 punti col 75%) e Esposito mettono la freccia per la Nuvolí sul 14-20. Passaro e Farelli danno respiro a Siakretava e Bagnoli, poi Marchesini chiude a muro uno scambio lunghissimo per il 16-20. Farelli non trova il campo in diagonale e regala il +6 alle ospiti. Ndoye trova un mani fuori, Farelli va lunga dai nove metri e Lisa Esposito firma la parallela del 18-24. Laura Bovo chiude il periodo col rigore del 18-25.

Padova riprende da dove ha lasciato, realizzando tre punti di fila. Marchesini interrompe la serie ospite, ma Giorgia Mazzon riprende presto la corsa: coach Ingratta richiama le sue sul 2-7. Lisa Esposito firma l’ace del 3-10, sollecitando la neo entrata Trampus, Bovo s’impone a muro e allunga sul +8. L’invasione dell’ex di turno Alice Trampus fissa il 3-13 su cui coach Ingratta esaurisce i timeout del set. Viola Passaro torna in cabina di regia, due errori in attacco di Esposito e Fiorio muovono il punteggio abruzzese. Mazzon alza il muro del 7-16, Ndoye risponde in diagonale. Il servizio di Pedrolli vanifica l’attacco di Mazzon, Bovo insiste sul 9-19. Siakretava in parallela porta Altino in doppia cifra, Lisa Esposito (3 in attacco e 3 aces) fa male con la battuta: 10-23. La diagonale di Mazzon (8 punti, 50%) consegna quattordici palle set a Padova, la stessa chiude con un attacco fotocopia. La Nuvolí si porta sullo 0-2 col punteggio di 10-25.

Bovo e Fiorio rimediano all’errore di Stocco al servizio. Maia Monaco entra a tabellino, Siakretava torna a punto, poi Mazzon e Passaro si scambiano errori vicendevoli in battuta, 4-6. Capitan Sassolini impatta con l’ace del 6-6, l’errore di Esposito e l’attacco di Ndoye ridanno linfa alla Tenaglia, sul 9-7 del timeout Sinibaldi. Laura Bovo accorcia il gap con due punti, gli errori di Ndoye e Sassolini valgono il contatto sul 12-12. Monaco passa con la b, ben servita da Passaro. Mazzon esagera al servizio e in attacco, 15-13. La botta di Siakretava vale il 16-13, nonostante una strenue difesa di Padova. Ancora Siakretava (5 col 44%) e Marchesini a muro danno il massimo vantaggio a Altino sul 18-14 che provoca la chiamata del timeout da parte di coach Sinibaldi. Il coach gialloblu opta per il cambio di diagonale, ma le padrone di casa proseguono la corsa con l’attacco di Marchesini e l’errore di Hanle per il 21-16. Stocco in battuta regala il 23-17 alla Tenaglia, Bovo ricuce col primo tempo del -4. La grinta difensiva di Padova è encomiabile e obbliga al tempo coach Ingratta sul 23-21. Lisa Esposito consegna tre palle alla Tenaglia per prolungare la contesa. Alice Trampus passa da posto 4 e strappa il set che riapre la partita, 25-22 e 1-2.

Lisa Esposito e Giorgia Mazzon aprono il quarto set, 1-3. Fiorio riporta avanti le sue, poi Mazzon di potenza mette giù il 3-6. Bovo alza il muro su Siakretava, così coach Ingratta mette le mani a T sul 3-7. Bovo replica a muro poi commette invasione in attacco, Fiorio da posto 4 fissa il 4-9. L’ace di Mazzon vale il +6 ospite, Fiorio in parallela elude il muro per il 6-12. Esposito rimedia all’errore di Fiorio, Ndoye vanifica l’attacco di Monaco, 8-14. Mazzon va a segno in attacco, le fa eco Cristina Fiorio: timeout Tenaglia sul 9-16. La solita Mazzon spinge Padova sul 10-17, Marchesini s’impone sull’attaccante veneta col muro del -6. L’attacco da posto 3 di Catania e l’errore in battuta di Marchesini spingono la Nuvolí sul 13-20. Il servizio in rete di Siakretava offre dieci palle match alle venete, Martina Stocco vince il duello sopra il nastro e abbassa il sipario sull’incontro: 16-25 e 1-3.

LA VOCE DEL POST PARTITA

Aniello Papa, Presidente Tenaglia Abruzzo Altino Volley. “A prescindere dal valore degli avversari che hanno meritato la vittoria, quello che preoccupa è che noi non siamo scesi in campo, assolutamente. Abbiamo fatto una partita, penso, indecente, una partita dove non c’è da salvare niente, ma quando dico niente, niente è davvero, nei fondamentali, in tutto, muro difesa, ricezione, tutto male. Queste sono partite che si affrontano con la giusta concentrazione, la giusta attenzione, la giusta cattiveria agonistica, quella che io avevo chiesto alla squadra e allo staff. Purtroppo stasera non si è visto, ma non è solo stasera, sono già due o tre partite che giochiamo male e mi dovranno delle spiegazioni, sia la squadra che lo staff. Queste problematiche arrivano già dalle partite precedenti, perché domenica abbiamo giocato con Busto e abbiamo perso in casa, ma potevamo vincere la partita. Questa sera invece non siamo scesi assolutamente in campo. fiducia massima in tutta la squadra e allo staff, però penso che sia arrivato il momento di darci una svegliata, perché forse ci siamo montati troppo la testa e dobbiamo rimettere i piedi a terra e lavorare, lavorare e essere concentrati sul pezzo, sulla partita. Quello che non stiamo facendo nelle ultime gare, sono molto deluso e ripeto, mi dovranno delle spiegazioni. A Talmassons abbiamo fatto una partita indecorosa, nonostante che abbiamo avuto delle problematiche fisiche di 5-6 persone, ma non è questo l’atteggiamento giusto che si affrontano le partite, anche per il rispetto delle persone che pagano il biglietto, a cui io chiedo scusa umilmente per la prestazione indecente della mia squadra”.

TABELLINO

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – NUVOLÍ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (18-25 10-25 25-22 16-25)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli 1, Ndoye 7, Marchesini 9, Siakretava 11, Murmann 2, Polesello, Tesi (L), Sassolini 4, Monaco 4, Trampus 1, Guzin, Passaro, Farelli, Fini (L). Allenatore Ingratta.

NUVOLÍ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Esposito 11, Bovo 11, Mazzon 22, Fiorio 8, Catania 11, Maggipinto (L), Hanle 1, Masetto (L), Moroni, Sposetti Perissinot, Bozzoli, Pedrolli, Romanin. Allenatore Sinibaldi.

Arbitri: Marani, Polenta. Note – Durata set: 24′, 21′, 30′, 24′; Totale: 99′. MVP: Mazzon.

CLASSIFICA DOPO UNDICI GIORNATE

Talmassons 29, Padova 24, Brescia 23, Busto Arsizio 18, Imola, Tenaglia Abruzzo Altino 16, Altamura 13, Offanengo 11, Fasano 10, Modena 5

Foto: Matteo Lannutti