Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

A Bomba il presepe itinerante dedicato alla pace

Associazioni
Condividi su:

In questo periodo a Bomba, un piccolo Borgo della provincia di Chieti, lâ€™Associazione Vacanze Abruzzo Natura, in collaborazione con la Parrocchia, altre Associazioni e le Scuole, sotto il Patrocinio del Comune di Bomba, si Ã¨  impegnata a valorizzare il Paese realizzando un Presepe Itinerante dedicato alla Pace.

Il Presepe itinerante Ã¨ realizzato in 8 stazioni, ciascuna delle quali rappresenta parti di un presepe del tipo napoletano che ripropone le seguenti scene presepiali: lâ€™apparizione dellâ€™Angelo alla Madonna, il Cascinale, il Deserto, lo Stazzo, il Villaggio con arti e mestieri, un altro Villaggio con ruscello e laghetto, segue Adeste Fidelis â€“ Lâ€™Angelo appare ai Pastori, i Re Magi che seguono la stella ed infine la NativitÃ .

Questâ€™anno il percorso Ã¨ dedicato alla pace, un racconto della pace secondo San Francesco d'Assisi che creÃ² il primo presepe vivente nel 1223 a Greccio trasformando un evento lontano in un'esperienza viva e toccante che ha dato inizio a una tradizione secolare.

LunedÃ¬ 8 dicembre, alle ore 16, lâ€™inaugurazione con un percorso che parte da Via del Lago e termina sul Piano della Torre di fronte la Chiesa. Subito dopo Il Comune accenderÃ  lâ€™Albero di Natale, unâ€™opera dâ€™arte realizzato dalle uncinettine del paese.

Condividi su:

Seguici su Facebook