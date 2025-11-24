Addio a Matteo Florio, il cordoglio del mondo arbitrale abruzzese

Il Presidente Paolucci, a nome di tutto il Comitato e di tutti gli associati abruzzesi, formula le piÃ¹ sentite condoglianze alla famiglia Florio e alla Sezioneâ€œ.
CosÃ¬ una nota del Comitato regionale abruzzese dellâ€™Associazione Italiana Arbitri presieduto da Igor Yuri Paolucci a riguardo della scomparsa di Matteo Florio, arbitro prima e poi guardalineeâ€“assistente arbitrale di calcio di lunga esperienza anche in Serie A (fece parte della terna guidata da Pierluigi Collina in una infuocata sfida Inter-Juventus del 1997 a San Siro, rimasta negli annali per un gol annullato al nerazzurro Ganz).
Florio, 72 anni, si Ã¨ spento allâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di martedÃ¬ 25 novembre a Gissi