Sequestrato frantoio abusivo

Proseguono i controlli a tappeto nel settore olivicolo da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio provinciale, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria hanno sottoposto a sequestro preventivo un frantoio oleario tradizionale in attivitÃ senza le necessarie autorizzazioni amministrative.

Allâ€™interno della struttura sono emerse anche gravi irregolaritÃ ambientali: i Forestali hanno rinvenuto acque di vegetazione stoccate in una cisterna interrata contenente circa 300 quintali di reflui, oltre a sanse esauste accumulate sul piazzale per un volume stimato di 3 metri cubi.

Si tratta di rifiuti speciali non pericolosi, la cui produzione e gestione richiedono specifiche autorizzazioni. Gli accertamenti hanno invece evidenziato che i materiali venivano prodotti e conservati in totale assenza di titoli autorizzativi, in violazione della normativa vigente.

Lâ€™attivitÃ abusiva ha determinato il sequestro dellâ€™intero impianto, disposto per impedire la prosecuzione dellâ€™attivitÃ irregolare e prevenire ulteriori danni ambientali. Lâ€™impianto Ã¨ stato sigillato e il gestore nominato custode giudiziario.

Le ispezioni non si sono limitate agli impianti di molitura: le pattuglie hanno esteso i controlli anche alle attivitÃ di raccolta delle olive collegate ai frantoi.

I Carabinieri Forestali hanno individuato tre lavoratori extracomunitari impegnati nella raccolta. Le successive verifiche documentali hanno fatto emergere irregolaritÃ riconducibili alla normativa sul contrasto del lavoro sommerso, con sanzioni amministrative comprese tra 1.800 e 10.800 euro, a seconda della gravitÃ dellâ€™infrazione.

Lâ€™operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria, coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti, rientra in un piÃ¹ ampio piano di controllo mirato a contrastare la gestione irregolare dei rifiuti prodotti da attivitÃ agricole e agroindustriali ed il ricorso a manodopera irregolare, fenomeno diffuso durante la campagna oleari: le attivitÃ produttive prive di autorizzazione rappresentano infatti un grave rischio per lâ€™ambiente ed integrano concorrenza sleale.

Un intervento finalizzato a garantire un settore olivicolo trasparente, sicuro e rispettoso dellâ€™ambiente, a tutela dei consumatori e ma soprattutto degli operatori che lavorano nel rispetto della legge.