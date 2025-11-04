Atletica Vomano quarta forza nazionale nella corsa

L’Atletica Vomano si conferma la quarta squadra in Italia nel Campionato Assoluto di Corsa 2025.

Il bilancio per la squadra abruzzese è di un’ottima performance: una vittoria, due secondi posti e un terzo posto individuale della punta di diamante Celestin Ndikumana. Si aggiungono i primati personali di Stefano Massimi, Mihail Sirbu e Lorenzo Dell’Orefice, ottenuti al termine delle quattro prove del Campionato.

In occasione del Campionato Italiano di 10 Km che si è svolto domenica 2 novembre a Prato – prova decisiva del Campionato Assoluto di corsa 2025 – il fuoriclasse Celestin Ndikumana ha conquistato il suo quarto podio individuale stagionale. Questo risultato segue la vittoria nella Finale Nazionale di cross a Cassino (marzo), il secondo posto nella graduatoria nazionale dei 10.000 metri su pista e la piazza d’onore alla mezza maratona di Cremona (ottobre). Le prestazioni di Celestin Ndikumana, sommate a quelle dei compagni di squadra Stefano Massimi, Mihail Sirbu e Lorenzo Dell’Orefice (tutti al personal best sulla mezza maratona), hanno permesso all’Atletica Vomano di lottare fino all’ultimo per il podio a squadre, nonostante la seconda parte della stagione sia stata condizionata dagli infortuni di alcuni atleti.

“Onore alle squadre che a Prato ci hanno preceduto: il G.P. Alpe Apuane Lucca, l’Atletica Casone Noceto e l’ASD Sicilia Running Team – ha commentato il Direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe -. Ma soprattutto, onore ai nostri atleti Celestin Ndikumana, Stefano Massimi, Mihail Sirbu e Lorenzo Dell’Orefice che sono riusciti, con quattro punteggi sui cinque disponibili, a respingere l’attacco per il quarto posto della fortissima squadra dell’Atletica Valle Brembana“.

Di Giuseppe ha concluso: “Ringrazio gli atleti che anche quest’anno ci hanno consentito di raggiungere il nostro obiettivo, valorizzando un territorio e una regione in prestigiose manifestazioni nazionali in diverse località italiane”.