Il Maresciallo dei Carabinieri Mirko Mucci insignito dellâ€™onorificenza di Cavaliere della Repubblica

Questa mattina, presso i Giardini Reali di Chieti, si Ã¨ svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dellâ€™Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i premiati figura anche lâ€™atessano Mirko Mucci, Maresciallo e neo Comandante della Stazione Carabinieri di Villa Santa Maria, insignito del titolo di Cavaliere dellâ€™Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno e la dedizione al servizio delle Istituzioni.

Nonostante gli impegni e le esperienze maturate in diverse localitÃ nel corso della sua carriera, il Maresciallo Mucci non ha mai dimenticato la sua amata Atessa, a cui Ã¨ rimasto profondamente legato.

Nel ricevere il riconoscimento, ha voluto dedicare questo importante traguardo agli amici, a chi gli Ã¨ vicino, alla famiglia, alla sorella, ai nipoti e ai genitori, con un pensiero speciale per il padre, scomparso oltre dieci anni fa.

Un riconoscimento che riempie dâ€™orgoglio lâ€™intera comunitÃ atessana, simbolo di un percorso di vita e di servizio caratterizzato da professionalitÃ , altruismo e profondo senso del dovere.