Il CUS-Powerlifting “d’Annunzio” sfiora il podio al Campionato Italiano Universitario

Brillante performance del CUS-Powerlifting della “d’Annunzio” al Campionato Italiano Universitario, svoltosi nei giorni scorsi a Lodi.

La squadra dell'ateneo di Chieti-Pescara, infatti, si è classificata al quarto posto su sedici compagini in gara, un risultato molto lusinghiero considerando che si è trattato della prima partecipazione ad un campionato nazionale.

Il direttore generale dell’ateneo, Paolo Esposito, ha voluto ricevere e complimentarsi con gli atleti, con i loro allenatori e con tutto lo staff coordinato dal professor Andrea Di Blasio, delegato del Rettore alle attività sportive di ateneo.

Questo il dettaglio dei concorrenti e del loro risultato:

Manuela Rosati cat -84 Junior. -Squat 110kg, panca 60kg, stacco 165kg Total. 335 kg - secondo posto e medagli d’argento; Stefano D'Ascenzo cat -59 Senior -Squat 147,5 kg, panca 95kg, stacco 160kg Total 425kg - secondo posto e medaglia d’argento; Karol Galassi Cat -74 junior -Squat 212,5kg, panca 127,5kg stacco 210kg Total 550kg - 4° posto -; Manuel Del Vecchio cat -83 senior - Squat 192,5kg, panca 140kg, stacco 210kg Total 542,5 kg - 5° posto -; Andrea Celani cat -93 junior -Squat 230kg, panca 145kg, stacco 240kg Total 615kg - 10° posto-; Lorenzo Di Prinzio cat -93 senior -Squat 255kg, panca 167,5, stacco 302,5 kg Total 725kg - terzo posto e medagli di bronzo -; Domenico Giorgio cat -105 junior-Squat 182,5kg, panca 120kg, 250kg Total 552,5 kg - 11° posto -; Marco Fiorito cat – 105 junior-Squat 190kg, panca 135kg, stacco 227,5 kg Total 552,5kg - 12° posto -; Francesco Malatesta cat -105 junior -Squat 260kg, panca 142,5kg, Stacco 297,5 kg Total 700kg - 5° posto -; Lorenzo Palumbo cat -120 junior -Squat 242,5 kg, panca 130kg, stacco 260kg Total 632,5 kg - 4° posto.