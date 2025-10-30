Stage internazionale di arti marziali, ottimi i riscontri

Si Ã¨ concluso con un grande successo lo Stage Internazionale di Arti Marziali ACSI tenutosi al Pala Dean Martin di Montesilvano, che per tre giorni ha posto la cittÃ adriatica come localitÃ simbolo di queste nobili discipline.

Lâ€™evento Ã¨ stato organizzato dal settore Arti Marziali di ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero), che da oltre un decennio ha scelto Montesilvano per ospitare atleti di tutto il mondo, circa 800 da una ventina di paesi, una ventina anche le discipline in attivitÃ sui vari tatami.

A conclusione della manifestazione, câ€™Ã¨ stato anche uno scambio di doni e bandiere tra lâ€™amministrazione comunale di Montesilvano (presenti sindaco e assessore allo Sport, Ottavio De Martinis e Alessandro Pompei) e la delegazione cinese.

Cina rappresentata da Wang Peng, al vertice della Federazione mondiale di Shuai Jiao, la lotta cinese.

Peng ha effettuato un importante sopralluogo alle strutture che nel 2026 saranno teatro proprio a Montesilvano dei Campionati Mondiali di Shuai Jiao.

* Foto di Roberto Di Blasio

Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni â€“ Press Office ACSI Arti Marziali