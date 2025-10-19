'StraLanciano', 44^ edizione di successo con 800 atleti protagonisti

Quasi 800 atleti hanno animato il centro di Lanciano per la 44ª edizione della StraLanciano, disputata su un percorso di 15 chilometri.
Organizzata dalla società Il Crampo Lanciano con la collaborazione del Rotary Club per le iniziative solidali, la manifestazione si è confermata non solo come evento sportivo, ma come momento di aggregazione e condivisione per l’intera comunità.
A imporsi in solitaria è stato Lorenzo Dell’Orefice (Atletica Vomano) con il tempo di 49’12”, davanti a Domenico Campitelli (Mistercamp) e Sergio Serraiocco (Nuova Atletica Montesilvano).
Tra le donne, ha brillato Melissa Palanza (Let’s Run for Solidarity) in 56’13”, seguita da Federica Moroni (Atletica Rimini Nord) e Monica Foglia (GP Montorio).
Ospite d’onore della kermesse il pluridecorato ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, a sottolineare il prestigio di una competizione interrotta due volte a causa della pandemia e che appartiene da sempre al circuito Corrilabruzzo UISP.
Foto in evidenza Passione Corsa Mario Bomba