'Percorso della pace' con le Acli a Fossacesia

"Con le Acli e la Carovana della Pace a Fossacesia abbiamo parlato del "Percorso della pace" con il nunzio apostolico mons. Mauro Lalli, con l'ex segretario nazionale della Cisl Raffaele Bonanni, con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, con il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia".

E' quanto sottolinea, in una nota, l'assessore regionale Tiziana Magnacca. "Abbiamo riflettuto sulla parola pace declinata da diverse angolazioni - aggiunge -. Come assessore regionale difendo il principio che la pace passa attraverso la dignitÃ del lavoro tenendo da conto la sostenibilitÃ sociale con un'attenzione verso gli ultimi perchÃ© non dobbiamo dimenticare il valore dell'inclusione anche per accompagnare chi ha difficoltÃ formative o diverse abilitÃ .

La pace Ã¨ un bene irrinunciabile e insostituibile che deve essere sostenuta con atti concreti e coerenti. Ringrazio le Acli della provincia di Chieti per questa opportunitÃ e per ricordare l'impegno della Regione Abruzzo nella costruzione del bene comune attraverso il lavoro".