Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon: presentazione pubblica ad Atessa

Anche quest'anno, puntualmente l'ultima domenica di ottobre â€“ domenica 26 â€“ si svolge la Costa dei Trabocchi BCC-Half Marathon. Al centro della fase organizzativa c'Ã¨ sempre il sodalizio Podisti Frentani. La mezza maratona, sotto l'egida FIDAL, si corre lungo la suggestiva ciclopedonale della Via Verde, con partenza dal porto di Ortona e arrivo a Fossacesia Marina, attraversando i comuni di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni.
Un ruolo centrale nell'organizzazione Ã¨ assunto anche dalla BCC Abruzzi e Molise, che condivide con gli organizzatori impegno, passione e sostegno per rendere possibile questa manifestazione sportiva tra le piÃ¹ amate del territorio.
In questo periodo, le iscrizioni proseguono nell'ultima fase che porta alla scadenza improrogabile del 22 ottobre al costo di 35 euro e con chiusura fissata al raggiungimento di 1.500 atleti.
Per lunedÃ¬ 13 ottobre, ad Atessa Ã¨ programmata la presentazione dell'evento che avrÃ luogo presso Casa BCC in corso Vittorio Emanuele al civico 131 con inizio alle 10:30. Un momento importante per conoscere da vicino i dettagli, le novitÃ e le disposizioni organizzative dell'evento, che si preannuncia ancora in netto crescendo, sia in termini di partecipazione che di qualitÃ .
Per info generali, regolamento e modalitÃ di iscrizione si puÃ² consultare il sito dedicato dell'evento Home Page - Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon Regolamento - Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon
Credit fotografico Mario Bomba