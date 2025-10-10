Cisl: Andrea Clissa nominato rappresentante sindacale alla Ma 2

Dopo il grande risultato delle elezioni rsu dello scorso giugno che hanno premiato lâ€™impegno e la responsabilitÃ dei delegati della FIM CISL Abruzzo Molise, nella giornata di ieri Ã¨ stato nominato il primo rappresentante sindacale aziendale FeLSA CISL dei lavoratori somministrati presso la MA 2 di Atessa: Andrea Clissa, 28 anni, ha scelto di mettersi in gioco e di rappresentare, con passione e dedizione, le istanze di tutti i colleghi che come lui, sono assunti dalle agenzie per il lavoro.

La nostra missione Ã¨ prenderci cura di ogni lavoratore e lavoratrice che abita il mercato del lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale: da anni sviluppiamo azioni sindacali congiunte che vedono al centro la persona e i suoi bisogni. La nomina di Andrea, in un momento di crisi di valori, rappresenta una bella testimonianza di come i giovani scelgono consapevolmente di mettersi a disposizione degli altri e fare la propria parte per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro anche in un contratto flessibile. Un passo importantissimo che cementifica la sinergia che, come federazioni della Cisl che rappresentano metalmeccanici e somministrati, portiamo avanti con lâ€™obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

I delegati sono le nostre sentinelle nelle aziende, patrimonio prezioso di tutta lâ€™organizzazione ed Ã¨ per questo che su di loro investiamo molto in crescita e formazione.

Auspichiamo che la nomina di Andrea sia la prima di tante, in un territorio in cui Ã¨ fortissima la concentrazione di lavoratrici e lavoratori somministrati e câ€™Ã¨ tanto bisogno di un sindacato serio e responsabile: Ã¨ fondamentale raggiungere quanto piÃ¹ possibile le persone, per renderle consapevoli delle tutele che la contrattazione di settore ha generato per loro in termini di diritti, welfare e prestazioni, che rappresentano integrazioni al reddito per chi vive rapporti di lavoro flessibili e al contempo opportunitÃ formative per chi, fuoriuscito da una azienda intende riqualificarsi per trovare un altro lavoro.

