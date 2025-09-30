Partecipa a Lanciano News

La "d'Annunzio" ospiterÃ  il XXXIX Campionato Nazionale di Ciclismo ANCIU

SarÃ  l'UniversitÃ  degli Studi "d'Annunzio" di Chieti-Pescara ad ospitare quest'anno il 39Â° Campionato Nazionale di Ciclismo ANCIU (Associazione nazionale Circoli Italiani Universitari) nelle giornate del 4 e 5 ottobre prossimi.

Sabato 4 ottobre si terrÃ  la cicloturistica nello splendido scenario della Costa dei Trabocchi a partire dalle ore 14 sul tracciato Ortona-Fossacesia.

Domenica 5 ottobre Ã¨ prevista invece la gara agonistica nella zona sud di Pescara con partenza dall'ex-Aurum su un tracciato circolare per un totale di 32 km.

Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili nel sezione web dedicata all'evento.

