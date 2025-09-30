Partecipa a Lanciano News

Stellantis, sindacati convocati dallâ€™amministratore delegato il 20 ottobre

Fim Cisl: positivo lâ€™incontro, serve patto serio tra sindacati e proprietÃ 

Attualità 
Lâ€™amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha convocato i sindacati il prossimo 20 ottobre, al centro dellâ€™incontro ci saranno le prospettive future del gruppo. Lâ€™annuncio Ã¨ avvenuto nelle scorse dalla Fim Cisl.

Â«Ãˆ un fatto positivo perchÃ© lo stavamo sollecitando dal momento in cui Ã¨ stato nominato l'amministratore delegato â€“ il commento, riportato dallâ€™Adn Kronos di Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim - Ã¨ importante perchÃ© ci vuole un patto serio tra noi e l'azienda rispetto alla salvaguardia occupazionale e alla salvaguardia di stabilimenti che sono un forte in difficoltÃ Â».

Â«Abbiamo perso un terzo delle produzioni il 2024 sul 2023 ma ne perderemo altrettante sulla produzione 2025, quindi la situazione difficoltÃ  c'Ã¨, c'Ã¨ una situazione politica istituzionale che non Ã¨ chiara e questo non aiuta, perÃ² per quanto ci riguarda diventa fondamentale che l'amministratore delegato faccia chiarezza su un rilancio del piano industriale per l'ItaliaÂ» lâ€™analisi di Uliano della situazione attuale. 

Â«C'Ã¨ la conferma del piano che c'Ã¨ stato illustrato all'inizio di  quest'anno, ma non basta, serve fare di piÃ¹,  servono scelte ancora piÃ¹ importanti ci sono stabilimenti che sono in forte sofferenza, abbiamo una cassa integrazione che ormai morde  perchÃ© si Ã¨ oltre il 60% dei lavoratori coinvolti, abbiamo situazioni  delicate e critiche come quella di Termoli dove non hanno una  prospettiva sulla Gigafactory e abbiamo una situazione per quanto  riguarda i motori che vanno pian piano spegnendosi, quindi - ha aggiunto il segretario della Fim - bisogna dare un'alternativa come  altrettanto importante risposte puntuali su Cassino, sulla stessa  Pomigliano. Infine, dobbiamo verificare come si prosegue per quanto riguarda Melfi e c'Ã¨ un tema anche su Mirafiori dove parte la 500 ibrida, ma per noi bisogna fare di piÃ¹Â».

 

