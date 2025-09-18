Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Conto alla rovescia per la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella, vernissage a Fossacesia

Sabato 20 settembre la presentazione, domenica 28 l'appuntamento

redazione
Sport
Condividi su:

Lâ€™Asd Moreno Di Biase presenta la sua manifestazione regina di fine stagione: la Granfondo Cicloturistica Trabocchi â€“ Maiella. Lâ€™appuntamento Ã¨ per domenica 28 settembre che avrÃ  come suo cuore pulsante Fossacesia Marina per il terzo anno consecutivo. 

La granfondo prevede tratti cronometrati nei due percorsi di 111 e 75 chilometri attraversando 15 comuni della provincia di Chieti, per poi fare ritorno a Fossacesia Marina e facendo base presso il nuovo quartier generale di Supporter Beach.

Sabato 20 settembre, alle 11:00, presso la Sala consiliare Falcone-Borsellino del Comune di Fossacesia (via Marina al civico 18), sarÃ  presentata la terza edizione.

Lâ€™ospitalitÃ  del territorio si esprime grazie agli sponsor e allâ€™Asd Moreno Di Biase, che accoglieranno atleti e accompagnatori in un contesto unico.

La cicloturistica Ã¨ il frutto di un lavoro corale: dal palcoscenico naturale allâ€™impegno organizzativo, ogni tassello porta a questa chiusura in bellezza della stagione ciclistica.

Condividi su:

Seguici su Facebook