Conto alla rovescia per la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella, vernissage a Fossacesia

Lâ€™Asd Moreno Di Biase presenta la sua manifestazione regina di fine stagione: la Granfondo Cicloturistica Trabocchi â€“ Maiella. Lâ€™appuntamento Ã¨ per domenica 28 settembre che avrÃ come suo cuore pulsante Fossacesia Marina per il terzo anno consecutivo.

La granfondo prevede tratti cronometrati nei due percorsi di 111 e 75 chilometri attraversando 15 comuni della provincia di Chieti, per poi fare ritorno a Fossacesia Marina e facendo base presso il nuovo quartier generale di Supporter Beach.

Sabato 20 settembre, alle 11:00, presso la Sala consiliare Falcone-Borsellino del Comune di Fossacesia (via Marina al civico 18), sarÃ presentata la terza edizione.

Lâ€™ospitalitÃ del territorio si esprime grazie agli sponsor e allâ€™Asd Moreno Di Biase, che accoglieranno atleti e accompagnatori in un contesto unico.

La cicloturistica Ã¨ il frutto di un lavoro corale: dal palcoscenico naturale allâ€™impegno organizzativo, ogni tassello porta a questa chiusura in bellezza della stagione ciclistica.