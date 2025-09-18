L'Asd Treglio inaugura la nuova stagione con i "Black Ice"

Con un grande evento di fine estate l'Asd Treglio celebra un nuovo inizio, quello della nuova stagione sportiva: sabato 20 settembre, a partire dalle ore 20:00 Ã¨ prevista una festa in piazza San Giorgio a Treglio, che farÃ da cornice alla presentazione ufficiale della rinnovata societÃ sportiva.

La serata prevede la speciale partecipazione dei "Black Ice", cover band ufficiale degli AC/DC, riconosciuta a livello europeo. Famosi per le loro esibizioni cariche di energia, i "Black Ice" porteranno sul palco di Treglio tutto il sound inconfondibile della leggendaria band australiana: "Siamo davvero felici di dare il via a questa nuova avventura sportiva con un evento cosÃ¬ importante per la nostra comunitÃ - interviene Silvio Di Marco, presidente dell'Asd Treglio. - Questa festa non Ã¨ solo la presentazione della nostra squadra, ma l'inizio di una realtÃ rinnovata per lâ€™Asd Treglio. Vogliamo che sia un momento per ringraziare tutti coloro che ci sostengono e per ribadire il nostro impegno per il territorio, a partire proprio da questa festa inaugurale, la prima di tante novitÃ che ci aspettano e che presenteremo in questa occasione".

Oltre all'intrattenimento musicale, come prosegue il presidente, "l'evento offrirÃ un'ampia scelta di specialitÃ gastronomiche, tra cui arrosticini, birra, panini non solo al tavolo ma anche da passeggio per accompagnare al meglio i festeggiamenti, come nelle migliori occasioni di incontro, e valorizzazione delle piccole realtÃ , in cui Ã¨ bello anche ritrovarsi".

Per informazioni Ã¨ possibile contattare il numero 350.5084681.