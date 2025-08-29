Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Danilo Giorgio ai Mondiali di paraciclismo

redazione
Sport
Condividi su:

Grandi notizie per lo sport abruzzese: Danilo Giorgio, originario di Rocca San Giovanni e residente a Vasto, Ã¨ stato ufficialmente convocato nella Nazionale Italiana di Paraciclismo per i Campionati del Mondo su strada, in programma dal 28 al 31 agosto a Ronse, in Belgio.

Tesserato con lâ€™Asd Sangro Bike â€“ si evidenzia in una nota del Coni Abruzzo -, Danilo ha giÃ  conquistato il titolo di vice campione Italiano 2024 (categoria MC4) e continua a rappresentare un esempio di impegno, passione e determinazione.

Il Coni Abruzzo si unisce alle congratulazioni e fa un grande in bocca al lupo a Danilo per questa nuova, emozionante sfida internazionale!

Forza Danilo, lâ€™Abruzzo pedala con te!

Condividi su:

Seguici su Facebook