Danilo Giorgio ai Mondiali di paraciclismo

Grandi notizie per lo sport abruzzese: Danilo Giorgio, originario di Rocca San Giovanni e residente a Vasto, Ã¨ stato ufficialmente convocato nella Nazionale Italiana di Paraciclismo per i Campionati del Mondo su strada, in programma dal 28 al 31 agosto a Ronse, in Belgio.

Tesserato con lâ€™Asd Sangro Bike â€“ si evidenzia in una nota del Coni Abruzzo -, Danilo ha giÃ conquistato il titolo di vice campione Italiano 2024 (categoria MC4) e continua a rappresentare un esempio di impegno, passione e determinazione.

Il Coni Abruzzo si unisce alle congratulazioni e fa un grande in bocca al lupo a Danilo per questa nuova, emozionante sfida internazionale!

Forza Danilo, lâ€™Abruzzo pedala con te!