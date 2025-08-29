Cerimonia di giuramento e riconoscimenti al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Un momento di grande solennità si è svolto presso la caserma “Finanziere Tacconelli Mario - Croce al Valor militare”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, dove si è tenuto il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei Sottotenenti della riserva di Complemento.

La cerimonia, presieduta dal Comandante Provinciale Colonnello Michele Iadarola, ha visto protagonisti i Luogotenenti in congedo Gelmes Tucci e Nicola Antonio De Iure, che con il decreto di nomina hanno assunto il grado di Sottotenente della riserva. Un atto che non rappresenta soltanto un avanzamento formale, ma riafferma i valori di lealtà, disciplina e servizio allo Stato che da sempre contraddistinguono le Fiamme Gialle.

I due neo ufficiali, legati da una lunga carriera all’interno del Corpo, hanno rinnovato il proprio impegno verso la Repubblica, confermando un vincolo di fedeltà che non si interrompe con il congedo, ma si rafforza attraverso la memoria e l’esempio.

Durante l’evento, il Sottotenente Gelmes Tucci ha ricevuto anche la prestigiosa Medaglia Mauriziana “al merito di dieci lustri di carriera militare”. Un riconoscimento dal forte valore simbolico, istituito nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia e destinato a coloro che hanno raggiunto i cinquanta anni di servizio militare, distinguendosi per condotta esemplare e dedizione assoluta. La decorazione, ancora oggi, rappresenta uno dei più alti segni di riconoscenza che lo Stato riserva ai propri servitori in uniforme.

Il Colonnello Iadarola, nel rivolgere le proprie congratulazioni, ha sottolineato l’importanza di testimonianze come queste, che incarnano il senso di appartenenza e di responsabilità civile. E ha concluso con un augurio per il futuro dei neo ufficiali, invitando a considerare il loro percorso come esempio per le giovani generazioni di finanzieri.