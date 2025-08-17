Nuoto, Pierpaolo Di Paolo firma il nuovo record regionale assoluto ai Campionati Italiani di Categoria

Risultati positivi per la societÃ del Lanciano Sport Center ai Campionati Italiani di Categoria di nuoto, disputati per la prima volta nella piscina di Chianciano Terme.

Pierpaolo Di Paolo, impegnato nelle gare a dorso Juniores, ha conquistato un 7Â° posto nei 200 dorso, fermando il cronometro a 2'05''57: un tempo che vale il nuovo record regionale assoluto. Per lui anche la 9Âª posizione nei 100 dorso e la 14Âª nei 50 dorso, a conferma di un percorso di crescita costante.

Al fianco di Pierpaolo, la compagna di squadra Martina Capuzzi ha gareggiato nei 100 e 200 rana Juniores. Nei 100 ha stabilito il proprio primato personale, classificandosi 14Âª, mentre nei 200 ha chiuso al 24Â° posto.

La spedizione della Lanciano Sport Center si conclude quindi con un bilancio soddisfacente: due atleti capaci di competere con i migliori nazionali, nonostante la giovane etÃ , dimostrando determinazione e carattere nell'appuntamento piÃ¹ importante della stagione.

"Faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere che hanno dimostrato di avere â€“ sottolinea l'allenatore Luca Fasoli â€“ facendosi trovare pronti nell'appuntamento conclusivo della stagione. Ora Ã¨ il momento di un po' di meritato riposo, ma siamo giÃ pronti a ripartire con grande entusiasmo per affrontare le nuove sfide".