Contestazioni automobilistiche, due espulsioni e sedici denunce

Nell’ambito dei servizi straordinari interforze disposti in occasione della settimana di Ferragosto dal Questore della provincia di Chieti, dott. Leonida Marseglia, secondo le indicazioni fornite dal Prefetto di Chieti, dott. Gaetano Cupello, in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati rinforzati i servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.

Tutte le articolazioni della Questura, con il concorso delle specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno assicurato l’ordinato e pacifico svolgimento di una serie di manifestazioni, tra concerti festival e sagre, grazie al potenziamento delle pattuglie nelle aree a maggiore afflusso turistico e nei luoghi interessati da eventi.

Il dispositivo operativo particolarmente capillare ha consentito di identificare 1494 persone, di controllare 637 veicoli, elevando 56 contestazioni al Codice della Strada per diverse irregolarità riscontrate, denunciare all’Autorità Giudiziaria 16 soggetti responsabili, a vario titolo, di reati contro la persona, in materia di armi e contro il patrimonio nonché di deferire amministrativamente una persona ai sensi dell’Art. 75 d.p.r. 309/90.

Nell’ambito delle attività dell’Ufficio Immigrazione sono stati emessi due provvedimenti di espulsione dal T.N., il primo nei confronti di un cittadino nigeriano con numerosi precedenti per associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione e in materia di stupefacenti, risultato privo di permesso di soggiorno ed accompagnato presso un centro per rimpatrio in attesa di completare l’iter per il rientro presso il Paese d’origine, l’altro nei confronti di un ghanese per il quale è stata attivata la procedura del cd. “rimpatrio volontario assistito”.