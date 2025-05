Lanciano salvo, per il San Salvo spareggio con la Folgore

Una partita lunghissima, conclusasi solo ai tempi supplementari, al “Guido Biondi” di Lanciano ha sancito la salvezza della squadra di casa di mister Aquilanti. Il San Salvo di mister Precali, invece, disputerà lo spareggio domenica prossima con la Folgore Delfino Curi per stabilire chi rimarrà nel campionato di Eccellenza.

Tempi regolamentari finiti sullo 0 a 0, al 3’ dei tempi supplementari San Salvo in vantaggio con Budano. 8 minuti dopo rigore per il Lanciano trasformato da Arboleda. Partita che prosegue dopo alcuni momenti di tensione tra le due squadre, risultato immutato fino al triplice fischio e festa grande per la squadra di casa.

La gara è stata arbitrata da Federico Di Caro della sezione di Chieti, assistenti Pierluigi Ciofani della sezione di Chieti e Giuliano Dodani della sezione di Avezzano.

Lanciano

D’Aloisio, Rossi, Ucci, Paniagua, Cantarini, Rallo, De giosa, Palmucci, Diaz Crespi, Arboleda e Pellegrino

A disposizione: Di Vincenzo, Bernardi, Coulibaly, Scoglio, Lombardi, Luogo, Bustos, Kopffi, Canciello

San Salvo

Cattefesta, Scarimbolo, Quaresima, Tafili, Cardinale, Priori, Budano, Colitto, Polisena, Papagni, Achk Aymen.

A disposizione: Aquilano M., Tana Cody, Della Penna, Coletti, Persoglio, Aquilano I., Sannino, Aquilano G., La Forgia

Foto: Marc Zac