Scherma abruzzese, conquistati due ori e numerosi piazzamenti ai Campionati italiani master

Lo sport non ha età e i Campionati Italiani Master di Scherma lo dimostrano in maniera inequivocabile. La competizione che chiude la stagione dei Senior alle 6 armi si è svolta a Catania dall'8 al 10 maggio 2025 e ha segnato una chiusura ricca di festeggiamenti per l'Abruzzo e i suoi portacolori.

Due gli ori per atleti provenienti dalla nostra regione, nella spada maschile a squadre cat. 0 e nel fioretto femminile a squadre cat. 2, oltre a numerosi piazzamenti di rilievo nelle categorie individuali.

A mettersi al collo la medaglia più preziosa sono stati Stefano Pantalone, tesserato Fiamme Oro, nella spada maschile cat. 0 a squadre, e Catiuscha Lupinetti, tesserata Olympia Fencing, nel fioretto femminile cat. 2.

I due atleti hanno conquistato anche rispettivamente un 25° piazzamento nella Spada Maschile cat. 0 individuale e un 9° posto nel Fioretto Femminile cat. 2 individuale.

Successi che si aggiungono agli ottimi risultati dei portacolori Club Scherma L'Aquila 99 Greta Tamosiunaite e Gino Lucrezi, che hanno gareggiato a livello individuale in tutte le specialità in gara.

Greta Tamosiunaite ha conquistato l'8° posto nella Sciabola Femminile cat. 0, il 19° nella Spada Femminile cat. 0 e il 9° nel Fioretto Femminile cat. 0.

Il Presidente-atleta del Club Scherma L'Aquila 99 Gino Lucrezi si è classificato 48° nell'impegnativa categoria della Spada Maschile cat. 2, 14° nel Fioretto Maschile cat. 2 e 15° nella Sciabola Maschile cat. 2.

FIS - Federazione Italia Scherma - Abruzzo