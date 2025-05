Tutto pronto per il 12° Trofeo 'Città del Miele' a Tornareccio

Il Trofeo ‘Città del Miele’ è pronto a tornare nuovamente a Tornareccio nella giornata di domenica 11 maggio con l’Asd Pallano Outdoor a farsi carico dell’onere e dell’onore di organizzare la 12^ edizione di questa manifestazione podistica che celebra tradizione, natura e gastronomia, ponendo il miele, prodotto simbolo del territorio, al centro dell’evento.

La gara competitiva di 10,6 chilometri scatta alle 10:00 su un percorso panoramico tra le colline attorno Tornareccio. La camminata non competitiva di 5 chilometri parte alla stessa ora e permette di godere il paesaggio con tranquillità.

Le gare per bambini e ragazzi sono previste alle 9:15 sotto la supervisione tecnica dell’Asd Vini Fantini.

Un’opportunità unica per scoprire la ricca eredità artistica e storica di Tornareccio sarà offerta dalla visita guidata al Museo dei Mosaici. Saranno disponibili locali doccia per i partecipanti all’arrivo e la possibilità di test gratuito delle calzature Brooks.

Alla quota di 8 euro per la competitiva/camminata non competitiva e di 3 euro per i bambini e i ragazzi, le iscrizioni sono ancora aperte e possono essere effettuate online attraverso il sito Timing Run https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=484#activity

Pasquale Iannone, presidente dell’Asd Pallano Outdoor: “Il Trofeo Città del Miele è un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la cultura e la natura del nostro territorio. Grazie al patrocinio del Comune di Tornareccio, il sostegno degli sponsor locali e la collaborazione con l’Associazione Monte Pallano, possiamo offrire un’esperienza completa e memorabile a tutti i partecipanti e a loro va tutto il nostro sincero ringraziamento che lo estendiamo ai volontari e ai collaboratori. Unitevi a noi per correre o camminare tra i profumi del miele e scoprire le bellezze di Tornareccio. Abbiamo il piacere di annunciare che il gruppo belga Run Liege sarà nuovamente con noi. Hanno già partecipato al Trail di Monte Pallano e, questa volta, rinnoveremo insieme il gemellaggio. Sarà un’occasione speciale perché l’ASD Pallano Outdoor ricambierà il loro invito con una trasferta in Belgio, a Bruxelles, il prossimo 25 maggio. Un’opportunità per rinsaldare il legame tra le nostre realtà sportive e vivere un’esperienza di amicizia e condivisione oltre i confini”.

Non resta che attendere domenica 11 maggio per una nuova e coinvolgente edizione del Trofeo Città del Miele: un tributo allo spirito sportivo e ai sapori autentici di Tornareccio.