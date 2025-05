Salpa l’XI edizione di Sottocosta

Presentazione dell’XI edizione di Sottocosta – salone nautico del medio Adriatico, ideato e curato da Camera di commercio Chieti Pescara, Porto turistico Marina di Pescara e Assonautica Chieti Pescara che si conferma un appuntamento di riferimento per gli appassionati di nautica, mare, natura e tempo libero in acqua.



Quest’anno la fiera, che ha appena ricevuto anche il patrocinio del Ministero del Turismo, registra numeri significativi: oltre 240 aziende e marchi rappresentati, provenienti da Abruzzo, Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Marche, Molise, Campania e Puglia. Il 34% degli espositori è alla prima partecipazione e il 38% arriva da fuori regione, a testimonianza della crescente rilevanza nazionale dell’evento.



Tra i protagonisti in mostra: barche a vela, motore e gommoni, accanto a una vasta gamma di settori merceologici, dal charter alla pesca sportiva, dalla moda mare all’elettronica di bordo, fino a tecnologie innovative per la sicurezza in mare. Presenti anche le principali istituzioni e forze dell’ordine che operano sul mare: Guardia Costiera, Marina Militare, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana.



Numerose le novità dell’edizione 2025, illustrate dal presidente della Camera di commercio Gennaro Strever, tra cui la presenza di nuovi e prestigiosi cantieri; l’esposizione di mezzi elettrici innovativi; l’abbigliamento tecnico per velisti; le piattaforme galleggianti; le soluzioni per il tempo libero in acqua.



Anche quest’anno, il Salone riconosce ampio spazio alla formazione, alla didattica e all'inclusione, con attività per tutte le età.

Tra gli appuntamenti più rilevanti: il convegno, il 9 maggio alle ore 15:30, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti Abruzzo “Il mare come risorsa economica"; il “Battesimo del Mare” (tutti i giorni), con uscite in barca per neofiti, aperte a tutti, da quest’anno anche a persone con disabilità; la prima Guida al Turismo Nautico della Costa dei Trabocchi, sabato 10 maggio alle ore 11:00; la presentazione del progetto "Go To Barcolana – Sfida Adriatica" (sabato alle 11:45); le uscite al tramonto per degustare gli aperitivi al largo (tutti i giorni). E poi tante attività per i più piccoli, con una apposita sezione Sottocosta Kids, tra cui il ricongiungimento in mare delle tartarughe caretta caretta a cura del Centro studi cetacei. Tra gli ospiti d’eccezione Giulio Guazzini (RAI 1) con video e testimonianze della vittoria della Barca Città di Pescara al Giro d’Italia a Vela.



Riconfermato anche quest’anno il Salone delle Idee e dell’Innovazione nella nautica (sabato 10 maggio, dalle 17 alle 20), fiore all’occhiello della manifestazione sin dalla prima edizione, con un doppio appuntamento. Si parte con il seminario per ingegneri: “Portualità, nautica e progettazione nautica”, organizzato con l’Ordine Ingegneri Chieti (3 crediti formativi) e si proseguirà fino a domenica 11 con una cerimonia di consegna dei premi alla Carriera 2025, alla Donna Del Mare 2025 ed al progetto di Design Nautico dal tema “La barca del futuro”.

