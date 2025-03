Campionato interregionale di nuoto paralimpico: debutto, con trionfo di sport e inclusione, per il Lanciano Sport Center

Il Lanciano Sport Center per la prima volta, con la propria squadra, nata da pochi mesi, ha partecipato ad una competizione di nuoto paralimpico, riuscendo a conquistare anche diverse medaglie.

Il Campionato interregionale della Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico), organizzato dall’Asd Rosetana Nuoto si è tenuto nei giorni scorsi a Roseto degli Abruzzi e ha visto protagonisti tre atleti paralimpici della Lanciano Sport Center, che hanno dato prova di determinazione e talento.

A rappresentare la società frentana sono stati: Alessandro Lamberti, che si è distinto nelle gare dei 50 e 100 metri stile libero, conquistando il primo posto in entrambe le competizioni; Ilenia Colanero, che ha ottenuto un brillante secondo posto nei 50 stile libero e nei 100 dorso; Naomi Borzillo, di soli nove anni, che ha disputato con grande entusiasmo la sua prima gara nei 25 metri dorso.

Gli atleti sono stati accompagnati e seguiti dall'allenatrice Cinzia Romanelli, che ha saputo guidarli con professionalità e passione, e che dice: “La manifestazione ha rappresentato un vero e proprio inno alla forza e alla vita, dimostrando come lo sport possa abbattere le barriere e valorizzare l'inclusione. La dedizione, l'allenamento e l'autodeterminazione di questi atleti sono stati i veri protagonisti della kermesse sportiva”. Presenti il neo eletto presidente della Finp nazionale, Franco Riccobello, e la campionessa italiana di nuoto paralimpico, Valeria Pappalardo, che hanno premiato i vincitori, celebrando il loro straordinario percorso. Un risultato importante per la Lanciano Sport Center, che continua a promuovere i valori dello sport come mezzo di crescita, inclusione e superamento dei limiti e che, a maggio, nella propria struttura, ospiterà una importante manifestazione di nuoto paralimpico.