Riaperta la Strada Provinciale 217 Lanciano â€“ Fossacesia Est

La Strada Provinciale 217, nel tratto compreso tra il bivio con la SP Panoramica per San Giovanni in Venere e la Statale 16, nel territorio di Fossacesia, era stata chiusa a causa delle abbondanti piogge che avevano provocato danni alla sede stradale. Ora, grazie a un intervento tempestivo e coordinato tra la Provincia, il Comune, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri di Fossacesia, la strada è stata riaperta al traffico. Questo intervento ha permesso di ripristinare rapidamente la viabilità, minimizzando i disagi per gli automobilisti. La SP 217 è una delle arterie più trafficate, collegando il territorio da Lanciano con la Statale 16 Adriatica, nella parte a sud, ed è quindi di fondamentale importanza per il flusso veicolare.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Settore Viabilità della Provincia, a tutte le forze coinvolte, al Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura che hanno permesso di ripristinare rapidamente la viabilità su un tratto fondamentale per il nostro territorio. La tempestività dell'intervento è stata decisiva, e grazie alla collaborazione tra enti, i disagi sono stati limitati. Un ringraziamento anche agli automobilisti per la pazienza mostrata durante i lavori", ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

Inoltre, anche la Strada Comunale Finocchietto, che era stata interrotta a causa di uno smottamento provocato dalle forti piogge e che aveva invaso la sede stradale nei pressi dell'incrocio con la Statale 16 Adriatica, è stata riaperta al traffico. L'intervento, realizzato dal Comune, è stato tempestivo, con l'obiettivo di ripristinare la normalità e garantire la sicurezza e il regolare flusso veicolare.

Con la riapertura dell'importante arteria Sp 217, il traffico nella zona torna a scorrere regolarmente, contribuendo a migliorare la viabilità per tutti gli utenti della strada.