"Gioca con noi, facciamo squadra!", tutto pronto per la terza edizione

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il Torneo Interscolastico Gioca con noi, facciamo squadra!, promosso dalla LND Abruzzo con l’obiettivo di potenziare la diffusione del calcio femminile e di rafforzare il legame tra sport e istituzioni scolastiche. L’iniziativa, che negli scorsi anni ha visto la partecipazione di oltre 400 ragazze provenienti da scuole di tutta la regione, è ormai parte integrante della strategia di crescita e investimento della LND Abruzzo a favore dello sport femminile.

Anche in questa edizione, al fianco della LND Abruzzo, ci saranno il Coordinamento Regionale Settore Giovanile Scolastico e il Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. Una sinergia consolidata e proficua che punta a promuovere tra le ragazze in età scolastica i valori positivi dello sport e le opportunità di crescita personale e sociale offerte dal calcio.

“Abbiamo intrapreso questo cammino consapevoli che stessimo facendo qualcosa di nuovo e accattivante per le scuole e per le loro studentesse – afferma Concezio Memmo, presidente LND Abruzzo. - L’intuizione di inserire anche le società in questo progetto si è dimostrata la chiave vincente. Il ruolo della Federazione è quello di fare da collante tra più mondi, di dare gli strumenti alle società per crescere e migliorarsi. Anche in Abruzzo la crescita del movimento femminile è visibile, un risultato raggiunto anche grazie all’intensa attività culturale che stiamo facendo ormai da quattro anni.

“Questo progetto, ormai appuntamento annuale della stagione del calcio femminile abruzzese, è molto più che un torneo - sottolinea Laura Tinari, responsabile calcio femminile LND Abruzzo e vicepresidente vicario. - È uno spazio in cui far conoscere il nostro sport a ragazze che non hanno mai avuto l’opportunità di calciare un pallone, far apprendere il valore del collaborare per uno scopo comune, il senso di appartenenza, il rispetto, tutti valori del nostro calcio dilettantistico. Noi dobbiamo puntare sulla curiosità delle giovani, che osservano e vogliono provare a giocare. E per riuscirci abbiamo coinvolto le società sportive, facilitando il loro rapporto con la scuola. I risultati stanno arrivando perché in questa stagione sportiva grazie a questo torneo già una squadra maschile ha intrapreso un progetto nel femminile”.

“Lo sport è un pilastro educativo fondamentale, e il progetto Gioca con noi, facciamo squadra! rappresenta un’opportunità preziosa per promuovere inclusione, rispetto e parità di genere – commenta Antonello Passacantando, presidente dell'Organismo Regionale Sport a Scuola dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. - La collaborazione con la LND Abruzzo rafforza la crescita del calcio femminile, avvicinando sempre più giovani studentesse a questo meraviglioso sport”.

Il format del torneo prevede una fase provinciale, che prenderà il via il 28 marzo, e una fase regionale conclusiva, in programma il 5 maggio all’Aquila. Durante le fasi provinciali, gli Istituti Scolastici partecipanti si sfideranno nel Torneo di calcio a 8 e potranno beneficiare del supporto dei tecnici delle società affiliate LND, che, in tutta la regione, stanno svolgendo lezioni nelle scuole in collaborazione con i docenti.

All’attività sportiva in campo, si affiancherà – assoluta novità di questa terza edizione – una sezione didattica: ogni scuola sarà chiamata a realizzare un TikTok su empowerment, valori positivi, diritti e parità, sotto la supervisione delle insegnanti. I video prodotti saranno valutati da una Commissione secondo criteri di originalità, adeguatezza e positività. Il punteggio ottenuto si sommerà a quello maturato sul campo, definendo la classifica finale.



Di seguito il calendario delle gare delle fasi provinciali :

28 marzo - L’Aquila cat. Cadette | Campo “R. Paris”, Celano

1 aprile - Pescara | Poggio degli Ulivi, Città Sant’Angelo

4 aprile - Teramo | Stadio “G. Bonolis”

8 aprile - L’Aquila cat. Allieve | Campo Federale “N. Mancini”

9 aprile - Chieti | Campo Celdit, Chieti Scalo