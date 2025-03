TracciabilitÃ  degli alimenti: sanzioni per tremila euro

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, diretti dal Dott. Roberto Valente, hanno recentemente svolto una serie di controlli nei mercati dell'Alto Sangro. Durante le ispezioni sono stati rinvenuti numerosi chilogrammi di insaccati, pronti per essere messi in vendita, privi di qualsiasi documentazione che attestasse origine e tracciabilità.

L’attività dei Carabinieri Forestale ha messo in evidenza la violazione dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento (CE) n. 178/2002, che obbliga tutti gli operatori del settore alimentare a garantire la tracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. La mancanza di tracciabilità ha comportato il sequestro dei prodotti e l’adozione di un blocco sanitario da parte delle autorità competenti, in quanto la documentazione è un requisito fondamentale per garantire la sicurezza alimentare

Sono state notificate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro ed i prodotti privi di tracciabilità sono stati sottoposti a sequestro mediante l’adozione del blocco sanitario.

La tracciabilità, pilastro fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti, consente ai consumatori di avere piena fiducia nell'origine e nella qualità dei prodotti che acquistano, assicurando che siano stati lavorati e conservati secondo gli standard di igiene previsti dalla legge. In caso di contaminazione o altre problematiche, costituisce uno strumento a garanzia per la salute pubblica, poiché consente di risalire facilmente alla filiera produttiva, facilitando il ritiro tempestivo degli alimenti.

L'operazione nei mercati dell'Alto Sangro rappresenta un importante monito per tutti gli attori coinvolti nella filiera alimentare. La tracciabilità non è solo un requisito normativo, ma un imprescindibile strumento di protezione della salute pubblica. Ogni passaggio nella filiera alimentare deve essere trasparente, sicuro e conforme alle leggi, affinché tutti possano consumare con sicurezza.