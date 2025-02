Lanciano Sport Center, amara sconfitta ad Acilia

Partita combattuta e dal finale amaro per il Lanciano Sport Center, che nella sfida del Campionato di Serie C di pallanuoto contro l’Italica, disputata ad Acilia, ha subito una sconfitta per 10-8.

Il match è rimasto in equilibrio fino agli ultimi tre minuti, quando due episodi sfavorevoli hanno determinato il sorpasso decisivo degli avversari.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca alla squadra allenata da coach Francesco Mammarella, il quale sottolinea le difficoltà dovute alle pesanti assenze nel roster: "Abbiamo pagato l'assenza del centroboa e del difensore centrale e di un terzo giocatore, tra squalifiche, febbre e problemi fisici. La squadra ha lottato fino a quando ha potuto, ma a tre minuti dalla fine ecco il risultato negativo".

Il Lanciano SC arrivava alla partita con una serie di quattro vittorie consecutive e "la battuta d’arresto - rimarca l'allenatore - non deve pesare sul percorso della squadra. Dobbiamo metterci qualcosa in più, soprattutto nelle gare fuori casa, che sono sempre difficili", ha aggiunto Mammarella.

Il prossimo impegno sarà sabato 15 febbraio alle ore 18.30 contro lo Zero9 Team, nella piscina di Roma Eur.