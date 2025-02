"Attractive", a Lancianofiera il salone del turismo e degli sport estremi

Un evento non solo turistico, ma anche sportivo e culturale che trasformerà per tre giorni il Polo Fieristico d’Abruzzo di Lanciano in un grande palcoscenico per conoscere bellezze e protagonisti della Regione verde d’Europa e per chi desidera avvicinarsi a discipline sportive non convenzionali e condividere esperienze con atleti, operatori del settore ed appassionati che arriveranno Lanciano da tutta Italia.

È stato presentato alla BIT-Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Attractive, il Salone del Turismo e degli Sport estremi che, dal 26 al 28 settembre, sarà in mostra nei padiglioni espositivi di Lancianofiera e in contemporanea con attività specifiche legate agli sport acquatici sulla costa dei trabocchi, nei Comuni di Rocca San Giovanni e Fossacesia.

A raccontare alla Borsa Nazionale del Turismo, le finalità e il programma della nuova rassegna espositiva - una fiera unica nel suo genere in Italia - sono stati Ombretta Mercurio, presidente del Polo Fieristico d’Abruzzo Lancianofiera, l’ideatore Gianluca Giallorenzo, il dirigente del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva della Regione Abruzzo Carlo Tereo De Landerset e il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio.

“Chiameremo a raccolta a LancianoFiera – ha detto il presidente Mercurio – agenzie per il turismo regionali, nazionali e internazionali; tour operator; associazioni di promozione territoriali; enti e associazioni di categoria; operatori privati che si occupano di accoglienza ed ospitalità, con particolare attenzione al turismo ecosostenibile e al mondo del turismo attivo e sportivo in questi anni sempre più crescita. Oltre alla parte espositiva daremo rilievo alla promozione e alla formazione attraverso un programma di seminari e laboratori. Crediamo in questo nuovo salone - ha aggiunto Ombretta Mercurio – che, siamo certi, sarà in grado di mettere in vetrina il meglio di un settore, quello turistico degli sport da praticare all’aria aperta, di cui la Regione Abruzzo potrà essere un palcoscenico privilegiato. Il turismo e lo sport rappresentano un connubio perfetto per creare un’offerta attrattiva e sostenibile, capace di valorizzare le nostre eccellenze naturali".

“L’Abruzzo è senza dubbio una delle regioni più ricche per quanto riguarda il patrimonio ambientale, da sempre votato al turismo di montagna e di mare, con un’ampia offerta di ciclovie, percorsi storici, religiosi, enogastronomici, montagne attrezzate per gli sport invernali e chilometri di spiagge accoglienti e organizzate – ha ricordato l’ideatore del format Giallorenzo – si tratta di un patrimonio immenso che può essere valorizzato anche attraverso gli sport outdoor”.

Attractive avrà anche una serie di attività “fuori salone”. Nei giorni della fiera, infatti, la costa dei trabocchi, sarà protagonista della rassegna “C’è vento di sport” che metterà al centro discipline come Surf, Kite Surf, Windsurf, Wing foil, Windsurf foil e Kite foil, Stand-up paddle, immersioni, snorkeling e Kayak.

"Vogliamo promuovere il nostro litorale non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche come destinazione ideale per il turismo sportivo - ha dichiarato il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio - Il vento, il mare e i fondali della nostra costa offrono condizioni perfette per la pratica degli sport acquatici come la subacquea, l'apnea, il surf e il kitesurf, attraendo atleti e turisti da tutta Italia e dall’estero".