La scherma abruzzese cerca di farsi onore a Catania

È anche quest'anno la città di Catania a ospitare la 2^ prova nazionale Cadetti e Giovani di Spada per la scherma italiana, svoltasi sabato 8 e domenica 9 febbraio. A calcare le pedane allestite nel complesso Sicilia Fiere di Misterbianco, è stato il meglio della scherma giovanile nella specialità della Spada. Hanno infatti incrociato le lame all'ombra dell'Etna i migliori under 17 e under 20 provenienti da tutta Italia.

Da rimarcare, tra i migliori d'Italia, anche la presenza di quattro atleti abruzzesi, che hanno difeso i colori regionali in una competizione dall'altissimo tasso tecnico e che hanno saputo confrontarsi ad alti livelli, maturando così una preziosa esperienza per il prosieguo della stagione agonistica.

Presenti per l'Abruzzo Lorenzo D'Albenzio del Club Scherma Pescara nella categoria under 17 e Francesco D'Amico, Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua, tutti del Circolo Teate Scherma, in entrambe le categorie in gara. Pur essendosi tutti fermati nelle fasi calde della gara, i quattro giovani atleti hanno espresso una scherma fortemente in crescita, che permetterà loro di arrivare al meglio alla finali nazionali di categoria.